VIDEO. Los Tenores, entre La Roja en Portugal y el interés de un representante de jugadores por comprar un club en Chile
En el programa de este jueves, nuestros panelistas también supieron del presente de Colo Colo y las últimas novedades a una semana del inicio del Mundial 2026.
En la edición de Los Tenores de este jueves 4 de junio, nuestros panelistas contactaron con nuestros enviados especiales a Portugal, Eugenio Salinas y David Oyarzún, quienes nos contaron del ambiente en la selección lusa para enfrentar a La Roja, que sufrió una baja de última hora y que esperan jugar igual con el Congo el próximo martes.
Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también charlaron con el representante de jugadores Regis Márques, quien reconoció su intención de comprar Deportes Limache.
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Además, supieron de sondeos desde el extranjero por el volante de Colo Colo, Claudio Aquino, y rieron con el “11 de Manolo”, dedicado a la cárcel.
Revive la edición de Los Tenores de este jueves 4 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.
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