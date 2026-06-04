Los Tenores, entre La Roja en Portugal y el interés de un representante de jugadores por comprar un club en Chile / ADN Radio

En la edición de Los Tenores de este jueves 4 de junio, nuestros panelistas contactaron con nuestros enviados especiales a Portugal, Eugenio Salinas y David Oyarzún, quienes nos contaron del ambiente en la selección lusa para enfrentar a La Roja, que sufrió una baja de última hora y que esperan jugar igual con el Congo el próximo martes.

Pamela Juanita Cordero, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Víctor Cruces y Carlos Costas también charlaron con el representante de jugadores Regis Márques, quien reconoció su intención de comprar Deportes Limache.

Además, supieron de sondeos desde el extranjero por el volante de Colo Colo, Claudio Aquino, y rieron con el “11 de Manolo”, dedicado a la cárcel.

Revive la edición de Los Tenores de este jueves 4 de junio y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.