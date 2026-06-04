Chile mantiene a firme el amistoso con Congo: las tres sedes que maneja la ANFP para el partido / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

Al margen de la preparación para medirse el sábado ante Portugal, la preocupación en La Roja está de cara al martes 9.

Todo luego que en Cádiz firmaran un decreto para prohibir la disputa del encuentro contra el Congo por el eventual riesgo de contagio de ébola, pese a que los jugadores del elenco africano no han pisado su país en semanas.

“El partido se va a jugar. Tenemos distintas alternativas muy concretas, con autorización. Hay tres opciones concretas, lo vamos a jugar el 9 de junio tal como estaba planificado”, aseguró el gerente de selecciones de la ANFP, Felipe Correa.

La expectativa en el elenco nacional es no moverse demasiado, considerando que al menos hasta el domingo estarán todavía en Portugal.

“Esperamos que sea en España, lo vamos a cerrar mañana viernes. Congo jugó ayer en Bélgica sin ningún tipo de problema, una opción es hacerlo allí, otras es Francia, pero ya aterrizaron en Marbella. Estamos por definir la sede final, pero estamos preparados para todas las opciones”, cerró Felipe Correa.