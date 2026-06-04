Quiso comprar a La Serena y ahora va por otro club chileno: “Tengo plata limpia; una parte es mía y otra es prestada”

Regis Marques, empresario brasileño que trabaja en la representación de futbolistas, conversó con Los Tenores de ADN este jueves y abordó sus negociaciones para quedarse con la propiedad de un club chileno de Primera División.

El agente de jugadores, quien representa al volante de la U, Lucas Romero, intentó comprar a Deportes La Serena hace un tiempo, pero no se concretó la operación. Ahora, el brasileño va por Deportes Limache.

“Me reuní con la familia Villegas en Chile. Ellos son dueños de San Luis y Limache. Yo miré a los dos clubes, pero me interesa más Limache por estar en Primera División. La idea es tener un club en Chile porque me parece que el fútbol chileno es muy serio. Comparado con otros países, Chile es un país serio”, partió señalando el empresario.

“Conocí el centro de entrenamiento de Limache, donde me reuní con César Villegas (presidente del club) y su hermano. César me pareció una persona muy seria. Él entiende que no puede tener dos clubes con la nueva ley, así que quiere hacer las cosas bien”, agregó.

¿Seguir con su agencia o ser dueño de un club? Marquis lo tiene claro

Considerando la ley que impide que una persona sea agente de jugadores y dueño de un club al mismo tiempo en Chile, el brasileño afirmó: “Si llego a un acuerdo para comprar a San Luis o Limache, mi empresa tendrá que pasar a otra gente. Buscaré a alguien de confianza para que maneje a mis jugadores y siga con mi empresa, mientras yo manejo el club. Pero primero tengo que cerrar la compra de un club”.

Al ser consultado sobre la cifra que ofreció por el cuadro limachino, el empresario prefirió no revelar el monto, pero remarcó: “Puedo asegurar que la plata es limpia. Una parte del dinero es mía y otra parte es prestada. Todos los clubes del mundo se manejan con préstamos, no solo en Chile”.

“Yo entiendo que estamos en una etapa de negociación y que hay más gente interesada en el club. La propuesta que yo hago es mantener al presidente del club y al director técnico hasta fin de año”, añadió Regis Marques.

Por último, sobre los plazos para definir si finalmente se concreta o no la venta de Deportes Limache, el brasileño mencionó: “La familia Villegas quedó de responderme en una semana o 15 días más”.