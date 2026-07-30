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Polonia acusa a Rusia por misil que cayó en su territorio durante ataque masivo contra Ucrania

El proyectil dejó un cráter de 10 metros en una localidad cercana a la frontera ucraniana. Varsovia también detectó un segundo objeto dentro de su espacio aéreo.

Juan Castillo

Getty Images

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Las autoridades de Polonia atribuyeron preliminarmente a Rusia el misil que cayó durante la madrugada de este jueves en Tarnawa-Kolonia, localidad situada en la región de Lublin y a unos 80 kilómetros de la frontera con Ucrania.

El impacto no dejó personas heridas, pero provocó una fuerte explosión y abrió un cráter de 10 metros de diámetro y cinco metros de profundidad.

El incidente ocurrió mientras las fuerzas rusas realizaban una nueva ofensiva masiva contra el oeste de Ucrania, especialmente en la región de Leópolis. El primer ministro polaco, Donald Tusk, señaló que los fragmentos encontrados serían compatibles con un misil de crucero Kh-101, aunque una investigación militar deberá confirmar oficialmente su origen.

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Polonia detectó dos objetos dentro de su espacio aéreo

“Se ha producido una violación del espacio aéreo polaco. Se trata de un incidente grave”, afirmó Tusk tras encabezar una reunión de emergencia en Lublin.

El mandatario agregó que los restos recuperados apuntan a un proyectil ruso, pero descartó, por ahora, que Polonia haya sido seleccionada como blanco: “No hay ninguna razón para pensar que Polonia fuera el objetivo”.

El jefe de Gobierno informó, además, que los sistemas de vigilancia detectaron un segundo objeto cerca de la frontera. “Dos de estos objetos violaron el espacio aéreo de Polonia. De uno tenemos evidencias, porque tenemos sus rastros aquí, y el otro estuvo cerca de la frontera polaca”, explicó.

El Mando Operativo de las Fuerzas Armadas polacas detalló que el primer objeto fue localizado a las 03:40 horas avanzando hacia el oeste. Un avión F-16 fue enviado para reconocerlo e interceptarlo, pero la señal desapareció de los radares antes de que pudiera ser identificada. Posteriormente, un helicóptero Mi-24 se dirigió a la última ubicación registrada.

La fiscalía militar continuará examinando los restos y la trayectoria del misil, con apoyo ofrecido por Ucrania y Estados Unidos. Tusk aseguró que Varsovia permanece en contacto con sus aliados europeos y sostuvo que es necesario establecer definitivamente la procedencia del proyectil para evitar versiones contradictorias y campañas de desinformación.

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