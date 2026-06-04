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Los 41 lugares en los que habrá cambios de láminas del álbum del Mundial 2026 en Chile entre sábado 6 y domingo 7 de junio

En ADN.CL te contamos de todos los lugares en los cuales los fanáticos y coleccionistas se reunirán para intercambiar figuras.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Los 41 lugares en los que habrá cambios de láminas del álbum del Mundial 2026 en Chile entre sábado 6 y domingo 7 de junio

Los 41 lugares en los que habrá cambios de láminas del álbum del Mundial 2026 en Chile entre sábado 6 y domingo 7 de junio / Sebastian Beltran Gaete

A una semana exacta del inicio del Mundial 2026, la fiebre mundialera está desatada en nuestro país, aunque no precisamente en torno a lo eminentemente futbolístico.

Ya la semana pasada, cerca de 8 mil personas se reunieron en el Bicentenario de La Florida para la “Gran Cambiatón” de láminas del álbum de la cita planetaria.

Con semenjante convocatoria, en diversos sectores del país ya se han organizado para generar nuevas reuniones gratuitas y en ADN.CL te contamos del desglose de las 41 juntas agendadas para cambiar láminas entre el sábado 6 de junio y el domingo 7 de junio.

Revisa también:

ADN

Sábado 6 de Junio

Región Metropolitana

Estadio Español | Salón Isabel La Catolica | 12:00 a 15:00 horas.

Buena Barra (General Holley 2308, esquina Suecia) | 13:00 a 17:00 horas.

La Jugueteria (Avenida Chamisero 10370, Local 21, Chicureo) | Desde las 12:00 horas.

Galeria Alessandri (Bandera 236, en el subterráneo) | 10:00 a 13:00 horas.

Bazar Barrio La Florida | Desde las 16:00 horas

Canchas del Centro Cultural Municipal de Quilicura (Bernardo Ohiggins 281) | 14:00 a 17:00 horas.

Hipodromo Chile (Sector Tribuna Hipodromo Chile) | Desde las 12:00 horas.

Club Aeropadel (Nueva Larrain 8320) | Desde las 13:00 horas.

Explanada Parque Marathon (frente al Estadio Monumental) | 10:00 a 17:00 horas.

UPA Tiendas de Jose Alcalde Délano 11355, La Dehesa 457, Apoquindo 6550 y Francisco Bilbao 3785 | 11:00 a 14:00 horas.

Happyland de Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes | 11:00 a 13:00 horas.

Bandejon central de Troncal San Francisco con San Carlos, a un costado del Colegio Alicante en Puente Alto | Desde las 16:00 horas.

Tiendas Pronto Copec de Chicureo (Av. Chicureo 7100, Chicureo) y Quilín (Av Quilin 5668) | 11:00 a 14:00 horas.

Región de Valparaíso

Estadio Colegio Alemán de Valparaiso (Calle Alvarez 2950, Chorrillos) | 11:00 a 13:00 horas.

Cancha 1 Club Deportivo Algarrobo | 10:00 a 14:00 horas.

Centro Artesanal Quinta (Quinta 232, Viña del Mar en la Feria Artesanal) | 14:00 a 19:00 horas.

Plaza de Armas de San Esteban | 11:00 a 17:00 horas.

Plaza de Armas de Quillota | 09:00 a 13:00 horas.

Gimnasio Municipal de Papudo (frente a la Plaza de Armas) | 14:30 a 18:30 horas.

Panini Fest, Parque Municipal Carlos Longhi Ruiz de Villa Alemana | 10:00 a 18:00 horas.

Región de Coquimbo

La Tia Chocolata (Avenida Balmaceda 2885, La Serena) | Desde las 12:30 horas.

Región de O’Higgins

Escuela Gabriela Mistral de Mostazal (San Guillermo 570, San Francisco de Mostazal) | 10:00 a 13:00 horas.

Grido Rancagua (Quellon 1629) | Desde las 15:00 horas.

Multicancha Poblacion Los Heroes de Coinco | Desde las 10:30 horas.

Región de Ñuble

Plaza de Armas de Chillán | 11:00 a 14:00 horas

Región de Biobío

Bar Español (Estadio Español Chiguayante) | 15:00 a 19:00 horas.

Región de La Araucanía

Centro de Eventos Ribera Amantible (Kilometro 2,5 camino a Victoria) | 12:00 a 19:00 horas.

Frontis de la Municipalidad de Villarrica | 11:00 a 17:00 horas.

Domingo 7 de Junio

Región Metropolitana

Escuela de Futbol Colo Colo La Reina (Jose Arrieta 5846) | Desde las 09:00 horas.

El Club Pirque (Camino La Nogalada S/N Lote 4-5, Buin) | 11:00 a 13:00 horas.

Happyland de Cenco Costanera, Mall Plaza Vespucio y Alto Las Condes | 11:00 a 13:00 horas.

Libreria Que Leo Ñuñoa (Simon Bolivar esquina Coventry) | Desde las 16:00 horas.

Región de Valparaíso

Frontis Prefectura 1° Comisaria de San Antonio | Desde las 12:00 horas.

Edificio Consistorial de La Cruz (Gabriela Mistral 03, La Cruz) | Desde las 15:00 horas.

Tiendas Pronto Copec de Bosques de Montemar, en Concón (Avda. Edmundo Eluchans N° 3100) y Las Salinas, Viña del Mar (Av. Jorge Montt 2300) | 11:00 a 14:00 horas.

Región de La Araucanía

Gimnasio Municipal de Los Sauces | 12:00 a 19:00 horas.

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