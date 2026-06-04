“Me acuerdo poquito”: arquero de Portugal “se olvida” de la épica actuación de Bravo en la victoria de Chile por la Copa Confederaciones 2017 / Robbie Jay Barratt - AMA

La selección de Portugal se prepara para el amistoso del sábado ante Chile, el cual será parte de la despedida del país para enfrentar el Mundial 2026.

Más allá de que el elenco nacional fue colista en las Eliminatorias, en el elenco luso hay respeto por La Roja.

“Vemos a Chile como un equipo fuerte. Nos estamos preparando bien para enfrentarlos. Sabemos que Chile es un equipo que corre mucho, que trabaja mucho y que reacciona rápido al perder el balón. En eso también nos estamos centrando. Tenemos que trabajar y, por supuesto, queremos ganar el partido”, recalcó en conferencia de prensa el portero José Sá, que reveló también a qué jugador nacional tiene visto.

“Chile tiene un buen equipo. Conozco al arquero que juega en el Swansea (Lawrence Vigouroux). No creemos que sean el peor de Sudamérica, acá hemos pensado que siempre han tenido buenos equipos aunque ahora no estén en el Mundial. Tendremos que estar concentrados”, remarcó el jugador del Wolverhampton, de 33 años.

Dada su experiencia, fue parte del plantel de Portugal que perdió con Chile en la Copa Confederaciones 2017, partido en que fue suplente y que recordó a medias.

“Me acuerdo que fue Beto el arquero que jugó. Quedamos tristes por haber perdido, porque queríamos clasificar y eso es lo que recuerdo”, planteó en torno a un duelo donde Claudio Bravo fue el héroe nacional al contener tres remates en la definición por penales.

“Me acuerdo solo un poquito”, dijo José Sá ante la consulta de ADN Deportes por aquella gran actuación del portero chileno.