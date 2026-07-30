Tabilo va por los cuartos de final del ATP 500 de Washington: horario del partido y quién transmite en vivo por TV / Instagram @tabilo97

En un momento a la baja del tenis chileno, con Garin y Jarry lesionados, Alejandro Tabilo mantiene la representación nacional en el circuito ATP.

El número 1 de Chile está disputando el ATP 500 de Washington, sobre cemento, donde superó la primera ronda en un trabajado duelo ante el neerlandés Tallon Griekspoor.

Hoy jueves, el 30 del ranking mundial volverá a la cancha, buscando su paso a los cuartos de final del torneo en la capital norteamericana.

El rival de Alejandro Tabilo será el francés Terence Atmane, 56 del escalafón planetario, con el cual no tiene historial de enfrentamientos.

El galo ha tenido algunos destellos de buen nivel en la temporada, destacando los cuartos de final en el ATP 500 de Acapulco y los octavos de final del Masters 1000 de Miami.

El juego entre Tabilo y Atmane, por la segunda ronda del ATP 500 de Washington, quedó agendado en el cuarto turno de la cancha John Harris, no antes de las 16:30 horas de Chile, y se podrá seguir por TV en la plataforma Disney+.