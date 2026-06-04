Claudio Aquino suma un nuevo interesado desde el extranjero: sorpresa en el mercado en Colo Colo

Claudio Aquino arribó a Colo Colo a inicios del 2025 con el cartel de haber sido el mejor jugador del fútbol argentino. Sin embargo, el volante aún no ha logrado repetir el buen nivel que mostró en Vélez Sarsfield y en los últimos meses ha sido relegado a la banca de suplentes por el técnico Fernando Ortiz.

Su elevado salario, sumado a un rendimiento irregular, han agudizado las críticas en contra del mediocampista de 34 años, quien en las últimas horas sumó un nuevo club interesado en su fichaje con miras a una eventual salida del Estadio Monumental.

Se trata de Universitario de Deportes. Según información de ADN Deportes, el elenco peruano se comunicó con el entorno del jugador para consultar por sus condiciones contractuales en el “Cacique”.

Aquino finaliza su contrato con Colo Colo en diciembre del 2026, por lo que podría negociar como jugador libre con otro equipo a fin de año. Por ahora, no existe una oferta formal por parte del conjunto crema, aunque las próximas semanas serán claves para definir la continuidad del volante de cara al segundo semestre.

En la presente temporada, el argentino ha sido titular en cinco de nueve partidos con los albos y registra dos goles y dos asistencias. Actualmente, se encuentra lesionado por una tenosinovitis en la rodilla izquierda, dolencia que lo dejó fuera del triunfo ante Deportes La Serena y lo mantiene en duda para el duelo de este sábado frente a Huachipato por la Copa de la Liga.