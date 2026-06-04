Una nueva baja golpea a La Roja antes del amistoso con Portugal: “Se desgarró y está descartado” / Carlos Parra – Comunicaciones FFCh

La selección chilena sumó una nueva baja en la antesala del amistoso frente a Portugal, que se disputará este sábado 6 de junio en el Estadio Nacional de Oeiras, en Lisboa, por la fecha FIFA.

Según confirmó el gerente de selecciones nacionales, Felipe Correa, Ignacio Saavedra sufrió un desgarro en la práctica del miércoles y se perderá el duelo ante el elenco europeo. El volante también quedó descartado para el compromiso frente a República Democrática del Congo, que aún se mantiene en duda.

Pese a la ausencia del jugador que milita en el Rubin Kazán de Rusia, Nicolás Córdova no llamará a otro futbolista en su reemplazo, por lo que afrontará la gira con los 25 jugadores restantes que siguen en la nómina.

“Ignacio se desgarró y está afuera para estos dos partidos. Tenemos a los 25 jugadores disponibles, solo está descartado Ignacio y a esta altura no se reemplaza”, detalló Correa.

Esta es la tercera baja que afecta a la selección chilena en esta fecha FIFA de junio, luego de que el defensa Matías Pérez (Lecce) fuera liberado tras perder el vuelo y Francisco Salinas (Coquimbo Unido) quedara al margen por lesión.

En este último caso, sin embargo, Córdova logró citar de emergencia al lateral Fabián Hormazábal, de Universidad de Chile. Ahora, no habrá nuevas convocatorias.