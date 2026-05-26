En la edición de Los Tenores de este martes 26 de mayo, nuestros panelistas analizaron la revelación del préstamo que recibió José Ramón Correa por parte de ex dueños de Huachipato para comprar acciones de la Universidad de Chile.

Rodrigo Hernández, Danilo Díaz, Gonzalo Jara, Patricio Barrera y Carlos Costas comentaron las palabras de Héctor Humeres, director de Azul Azul que abordó la invitación del alcalde de Lampa para construir el estadio de la U en su comuna y también supieron de la reunión que podría acercar a Paulo Díaz al club.

Además, conversaron con Darío Bottinelli, exdefensor de la UC y actual trabajos de River Plate, sobre el duelo que tendrán los cruzados ante Boca Juniors en Copa Libertadores.

Revive la edición de Los Tenores de este martes 26 de mayo y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.