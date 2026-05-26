Los conflictos judiciales que involucran la participación de Michael Clark, expresidente de Azul Azul, en el Caso Sartor ha llevado a la indagatoria de diversas aristas asociadas con el manejo del otrora mandamás de la U de Chile en el club y también de sus más cercanos.

Uno de los que está también en la mira de la justicia es el abogado de Clark, José Ramón Correa, que compró el 21% de las acciones que pertenecían a la familia Schapira.

Según información de CIPER Chile, la Fiscalía reveló que dicho procedimiento se originó en torno a un crédito de 7,5 millones de dólares que le fue facilitado a Correa por un fondo de inversión y a través del cual pudo ser el segundo accionista mayoritario.

Se trata de Sportscap Credit Fund LLC, dicha orgánica es administrada por el exdueño de Ñublense, Patrick Kiblisky, y Jacques Gliksberg, socio del excontrolador de Huachipato, Victoriano Cerda, sumando un nuevo vínculo de ambos personeros en torno a la propiedad de la U de Chile.

De hecho, ese mismo fondo también abonó 18 millones de dólares a Bulla SpA, la sociedad que Michael Clark creó tras los cuestionamientos de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF) por haber comprado el 63% de Azul Azul sin lanzar una Oferta Pública de Acciones (OPA).

La molestia de la Universidad de Chile

En el marco del foro “Hablemos TodUs”, organizado Radio Universidad de Chile, uno de los representantes de la casa de estudios en el directorio de Azul Azul, Héctor Humeres, comentó con ADN Deportes este nuevo antecedente.

“Nada puede objetarle a una persona que pida préstamos a otra, pero que eso se sepa y no que se conozca después, prácticamente como un hecho de carácter judicial”, remarcó ante la situación de José Ramón Correa.

“Le pregunté a José Ramón y me dijo que no podía hablar porque la CMF lo tenía prohibido. Son circunstancias que van dando la idea de que hay algo oscuro atrás. Quizá no lo hay, pero da la impresión de que hay algo raro y afecta la operación”, recalcó Humeres, cuestionando también cómo esta nueva información sigue ensombreciendo la situación respecto de quiénes son los dueños reales de Azul Azul.

“Da la impresión que hay un gran inversionista detrás del Bono Bulla, del tema Antumalal y el caso de Correa. Parece que se está descubriendo algo grande, esto complica al club. Uno no se opone a las inversiones, lo que uno quiere es transparencia”, concluyó en ADN Deportes el director representante de la Universidad de Chile en el directorio.