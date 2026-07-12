La inesperada racha que se podría romper este 2026 en el tenis mundial: la última vez pasó en el 2014

Este domingo, la catedral del tenis mundial fue testigo de un partidazo entre los dos jugadores mejores rankeados a nivel ATP. Jannik Sinner (1° ATP) se consagró como bicampeón de Wimbledon tras superar a Alexander Zverev (2° ATP), por parciales de 6/7(7), 7/6(2), 6/3 y 6/4.

Para el italiano, el triunfo significó su primer título de Grand Slam de la temporada. Considerando que en Australian Open cayó en semifinales con Novak Djokovic (8° ATP) y en Roland Garros perdió sorpresivamente en la segunda ronda del certamen tras ser superado por Juan Manuel Cerúndolo (42° ATP).

Con la victoria de Sinner en el tercer Grand Slam de la temporada, este año podría ocurrir algo que no sucede desde el 2014 en el tenis mundial, es decir, hace 12 años atrás.

¿Cuál es la racha que se podría romper este año en el tenis?

Este año, podría darse algo que por última vez ocurrió en 2014: los cuatro Grand Slams de la temporada fueron ganados por tenistas diferentes .

En aquel entonces, Stanislas Wawrinka se coronó campeón de Australian Open, Rafael Nadal ganó Roland Garros, Novak Djokovic se llevó Wimbledon y Marin Cilic alzó el US Open.

De momento, durante la actual temporada 2026, los campeones de Grand Slam han sido: Carlos Alcaraz (Australian Open), Alexander Zverev (Roland Garros) y Jannik Sinner (Wimbledon).

Por lo tanto, en caso de que un tenista diferente a los tres europeos se consagre campeón del US Open, ocurriría algo que no sucede hace más de una década en el deporte blanco.

¿Cuándo inicia el US Open 2026?

Cabe recordar que el US Open, último Grand Slam de la temporada, se desarrollará entre el próximo 24 de agosto y el 13 de septiembre del 2026.