Gobierno da luz verde y aprueba $160 millones para construir una medialuna para rodeo en la región del Ñuble

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), aprobó una inversión de $160.028.072 para construir el ruedo de una medialuna en la comuna de Quirihue, en la región de Ñuble.

La iniciativa forma parte de un paquete de siete proyectos para distintas comunas de la zona, cuya inversión total supera los $716 millones.

Los recursos provienen del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), instrumento que, según su descripción, “busca equiparar el desigual desarrollo urbano y la disparidad en las capacidades de los municipios para proveer de infraestructura y equipamiento comunitario a nivel local”, financiando obras de construcción, mejoramiento y reposición de infraestructura comunitaria.

“Ningún vecino se opuso”

El delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, confirmó a T13 que el proyecto ya fue aprobado y que solo resta completar el trámite administrativo para transferir los recursos al municipio.

Asimismo, señaló que las obras “deberían comenzar pronto” y aseguró que durante la tramitación “ningún vecino se opuso” a la iniciativa y que estaban “todos felices”.

De acuerdo con lo proyectado, la medialuna estará destinada al desarrollo del rodeo chileno y también podrá albergar otras actividades vinculadas a las tradiciones rurales y la vida comunitaria de Quirihue.