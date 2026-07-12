;

Gobierno da luz verde y aprueba $160 millones para construir una medialuna para rodeo en la región del Ñuble

La iniciativa beneficiará a Quirihue y contempla un espacio para el desarrollo de actividades ecuestres, tradiciones rurales y eventos comunitarios.

Martín Neut

Rodeo

Rodeo / Pablo Ovalle Isasmendi

El Gobierno, a través de la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (Subdere), aprobó una inversión de $160.028.072 para construir el ruedo de una medialuna en la comuna de Quirihue, en la región de Ñuble.

La iniciativa forma parte de un paquete de siete proyectos para distintas comunas de la zona, cuya inversión total supera los $716 millones.

Revisa también:

ADN

Los recursos provienen del Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), instrumento que, según su descripción, “busca equiparar el desigual desarrollo urbano y la disparidad en las capacidades de los municipios para proveer de infraestructura y equipamiento comunitario a nivel local”, financiando obras de construcción, mejoramiento y reposición de infraestructura comunitaria.

“Ningún vecino se opuso”

El delegado presidencial regional de Ñuble, Diego Sepúlveda, confirmó a T13 que el proyecto ya fue aprobado y que solo resta completar el trámite administrativo para transferir los recursos al municipio.

Asimismo, señaló que las obras “deberían comenzar pronto” y aseguró que durante la tramitación “ningún vecino se opuso” a la iniciativa y que estaban “todos felices”.

De acuerdo con lo proyectado, la medialuna estará destinada al desarrollo del rodeo chileno y también podrá albergar otras actividades vinculadas a las tradiciones rurales y la vida comunitaria de Quirihue.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad