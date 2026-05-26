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“Católica puede dar el batacazo ante Boca”: exfutbolista argentino respalda a la UC y sueña con dirigirla

“Me encantaría dirigir a Católica... Uno tiene que hacer las cosas bien y, después, es cuestión de los dirigentes”, señaló Juan Eluchans, excampeón con los “cruzados”.

Daniel Ramírez

Alberto López

“Católica puede dar el batacazo ante Boca”: exfutbolista argentino respalda a la UC y sueña con dirigirla

“Católica puede dar el batacazo ante Boca”: exfutbolista argentino respalda a la UC y sueña con dirigirla / RODRIGO ARANGUA

Universidad Católica se prepara para disputar un duelo crucial contra Boca Juniors en La Bombonera, donde los “cruzados” buscarán sellar su clasificación a los octavos de final de la Copa Libertadores.

En la previa de este importante partido, el argentino Juan Eluchans, quien jugó en la UC entre 2010 y 2011, conversó con ADN Deportes y puso todas sus fichas a que el cuadro chileno sacará un buen resultado en Argentina.

“Va a ser intenso. Los partidos en La Bombonera se viven de forma diferente. Boca saldrá con todo para tratar de convertir un gol rápido. Pero creo que Católica puede pasar tranquilamente de fase y espero que así sea”, señaló el ex lateral izquierdo, quien fue campeón del Torneo Nacional 2010 con los “cruzados”.

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“Conozco a Daniel Garnero, fuimos compañeros (en Independiente). Sé que es un entrenador muy inteligente, sabrá manejar la situación y tratará de hacer la mejor estrategia para no dejarle espacio a Boca. Católica puede lastimar mucho a Boca con contragolpes”, aseguró.

En la misma línea, el exfutbolista de 46 años mencionó que “Universidad Católica está haciendo un gran torneo y me parece que puede dar el batacazo de visitante. Lo importante es que mantenga el cero en su arco”.

Además, el trasandino llenó de elogios a Fernando Zampedri. “Me tocó enfrentarlo en Argentina. Fernando encontró su lugar en Católica, donde es capitán y goleador histórico del club. Es un profesional impecable. Ojalá que pueda cerrar este año de la mejor forma, llegando lo más lejos posible en la Copa Libertadores”, comentó.

Por último, Juan Eluchans reconoció que sueña con llegar a la banca de los “cruzados”. “Me encantaría dirigir a Católica, sería un sueño y un orgullo. Pero uno tiene que seguir trabajando, hacer las cosas bien y, después, es cuestión de los dirigentes”, concluyó.

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Juan Eluchans en su paso por la UC / Agencia Uno / Rodrigo Saenz

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