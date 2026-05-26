“Vamos a considerar esa idea”: el respaldo a la chance de que Lampa albergue un futuro estadio para la U de Chile / MACARENA CARVAJAL/ AGENCIA UNO

A pocos días de haber cumplido 99 años, en la U de Chile comienzan a proyectar el siglo de vida que cumplirá el club de fútbol.

Al respecto, las especulaciones están a la orden del día respecto a un viejo anhelo del equipo: la construcción de su estadio propio.

En relación con aquello, en declaraciones a ADN Deportes, el alcalde de Lampa, Jonathan Opazo, afirmó que “si la U de Chile quiere impulsar un proyecto serio y responsable como la construcción de su estadio, en Lampa cuentan con un aliado”.

Sus palabras encontraron eco en el director de Azul Azul, Héctor Humeres, representante de la casa de estudios en la sociedad anónima.

“Celebro que tenga esa visión, es importante y vamos a considerar esa idea. Hay que discutirlo muy a fondo y ver qué posibilidades reales existen. Haremos lo posible para que eso se concrete antes de los 100 años”, dijo en diálogo con ADN Deportes.

“Es un minuto adecuado para concretar una idea como esta. Me gustaría tener luego un estadio, le hace mucha falta al club y es un objetivo que tenemos que fijarnos para trabajar este año, pero no con un volador de luces”, comentó, apuntando a hacer acciones en serio respecto al tema.

“No quiero que esto sea como una bengala que se tira para ocultar algo, sino que se trabaje el tema de verdad. Opciones hay y no es tan dificil encontrar inversionistas que apoyen la idea del estadio, pero lo que sí es complejo es el lugar”, cerró Hector Humeres en ADN Deportes.