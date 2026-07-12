¡Escándalo mundial! Expresidente español desata la furia de Francia con un comentario que tildan de “racista”

La antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España ha dejado de lado lo estrictamente futbolístico para convertirse en un polémico escenario de cuestionamientos y tensiones diplomáticas.

El detonante fue una columna de opinión publicada por el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el medio El Debate, donde lanzó duras declaraciones contra la composición de la plantilla del seleccionado galo.

A pesar de reconocer el poderío deportivo de Les Bleus, el exmandatario sembró la controversia al asegurar que el equipo carece de jugadores originarios del país.

“La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, afirmó Rajoy.

Francia responde con dureza: “Un tufo de racismo intolerable”

La reacción en la interna de los actuales subcampeones del mundo no se hizo esperar. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, emitió un tajante comunicado en sus redes sociales defendiendo la identidad de sus dirigidos y rechazando cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad.

Les propos de Mariano Rajoy évoquant l'équipe de France comportent des relents de racisme intolérables.

Et interrogent sur le détestable climat qui génère de tels remugles.

Nos joueurs n'ont aucun certificat de nationalité à recevoir d'un ancien Premier ministre espagnol.… — Philippe Diallo (@PhilippeDiallo) July 12, 2026

Pedro Sánchez se cuadra con Francia y desautoriza a Rajoy

El impacto de la columna cruzó rápidamente las fronteras del debate político español. El actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, utilizó su cuenta oficial en la red social X para desmarcarse categóricamente de las palabras de su antecesor y alinearse con el respeto a la selección francesa.

“Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”, señaló Sánchez, enfatizando que España es de quien “la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”.

El mandatario español cerró su mensaje con un espíritu deportivo y un directo llamado a la tolerancia: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.