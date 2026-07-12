;

¡Escándalo mundial! Expresidente español desata la furia de Francia con un comentario que tildan de “racista”

Mariano Rajoy, exmandatario hispano dijo que su país enfretará a una buena selección como la ‘Gala’, pero “eso sí, sin franceses”.

Gonzalo Miranda

France v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026

France v Morocco: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 / VCG

La antesala de la semifinal del Mundial 2026 entre Francia y España ha dejado de lado lo estrictamente futbolístico para convertirse en un polémico escenario de cuestionamientos y tensiones diplomáticas.

El detonante fue una columna de opinión publicada por el expresidente del gobierno español, Mariano Rajoy, en el medio El Debate, donde lanzó duras declaraciones contra la composición de la plantilla del seleccionado galo.

Revisa también

A pesar de reconocer el poderío deportivo de Les Bleus, el exmandatario sembró la controversia al asegurar que el equipo carece de jugadores originarios del país.

La próxima semana jugaremos contra Francia en semifinales [...] Sin entrar en mayores detalles, no hay que olvidar que Francia ha sido dos veces campeona del mundo y finalista en la última edición. Ha ganado todos los partidos en los que participó en este Mundial y ocupa la primera posición del ranking FIFA. Tiene, además, una plantilla de altísimo nivel. Eso sí, sin franceses. Y está jugando muy bien. Serán un adversario formidable”, afirmó Rajoy.

Francia responde con dureza: “Un tufo de racismo intolerable”

La reacción en la interna de los actuales subcampeones del mundo no se hizo esperar. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, emitió un tajante comunicado en sus redes sociales defendiendo la identidad de sus dirigidos y rechazando cualquier cuestionamiento sobre su nacionalidad.

Pedro Sánchez se cuadra con Francia y desautoriza a Rajoy

El impacto de la columna cruzó rápidamente las fronteras del debate político español. El actual presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, utilizó su cuenta oficial en la red social X para desmarcarse categóricamente de las palabras de su antecesor y alinearse con el respeto a la selección francesa.

Hay quien todavía mide la pertenencia por el apellido, el lugar de nacimiento o el color de piel. Otros la medimos por el arraigo a un país y la voluntad de contribuir a él”, señaló Sánchez, enfatizando que España es de quien “la ama y la trabaja, no de quien la avergüenza con declaraciones xenófobas”.

El mandatario español cerró su mensaje con un espíritu deportivo y un directo llamado a la tolerancia: “Francia, nos vemos en semifinales. Que gane el mejor y que pierda el racismo”.

Contenido patrocinado

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: &#039;Me van a ver muchas veces...&#039;

Laura Prieto se sincera tras rumores de una nueva relación luego de ser vista junto a misterioso galán: 'Me van a ver muchas veces...'

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

Alza de virus respiratorios en 2026: El peligro de dar jarabes a los niños con tos prolongada

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

El imperdible show gratuito que reunirá a dos potentes bandas chilenas en Santiago

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Kidcore: la tendencia que demuestra que la moda también puede ser divertid

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

Cantó tanto un clásico de Oasis que terminó hablando como Mickey Mouse: Liam Gallagher reaccionó al viral momento

&#039;El final más increíble&#039;: Vin Diesel enciende los motores de &#039;Fast Forever&#039; con un emotivo mensaje desde el set

'El final más increíble': Vin Diesel enciende los motores de 'Fast Forever' con un emotivo mensaje desde el set

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Ruidosa Fest 2026: Todo lo que debes saber de la edición que celebra una década del festival creado por Francisca Valenzuela

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: &#039;usa ropa de 12 meses y tiene 5&#039;

Emilia Dides compartió como ha crecido su hija Mía Ignacia: 'usa ropa de 12 meses y tiene 5'

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: &#039;Ella estaba a una semana de casarse&#039;

Auditor dejó loco al Rumpy con la incursión con la cuñada de su hijo 30 años menor: 'Ella estaba a una semana de casarse'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad