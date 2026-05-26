Darío Bottinelli, exvolante argentino y campeón con Universidad Católica en 2010, habló este martes con Los Tenores, donde adelantó el decisivo duelo del cuadro cruzado ante Boca Juniors por la última fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El otrora enganche de 39 años, que hoy se desempeña como director de metodología de las series formativas de River Plate, le atribuyó la presión al cuadro xeneize de cara al duelo del próximo jueves en La Bombonera y señaló de entrada que “va a ser un partido difícil”.

“La presión igualmente la tiene Boca. Los equipos grandes exigen siempre estar en los primeros lugares y competir. La verdad es que va a ser un lindo partido y esperemos que salga a favor de la Católica”, agregó.

Consultado sobre los aspectos que debe considerar la UC para rescatar un triunfo o un empate que la clasifique a octavos, Bottinelli explicó que “si está bien ordenado tácticamente, haciendo bloques juntos en todas las líneas y bloques bajos para transiciones rápidas, creo que lo puede dañar a Boca. Es un partido de 90 minutos, contra un rival muy importante, pero creo que si está bien en esas fases que marqué antes, puede sacar un empate o también una victoria".

Además, coincidió en que el equipo de Daniel Garnero se siente más cómodo jugando como visitante. “Creo que sí, le sienta mejor de visitante. Católica tiene jugadores rápidos que, si en esos bloques bajos salen rápido en transiciones para ataque, lo puede llegar a lastimar mucho a Boca. Es un equipo que en estos partidos se siente más cómodo que por ahí cuando le toca de local", afirmó.

Su paso por la UC

Por otro lado, Darío Bottinelli recordó su paso por Universidad Católica, club al que defendió en tres etapas distintas, y no ocultó su deseo de, en algún momento, asumir como entrenador del cuadro precordillerano.

“La gente siempre me manifiesta el cariño y la verdad es que eso es importante para un jugador, que lo recuerden. Me pone muy feliz”, afirmó.

“Siempre me ha gustado el tema de ser entrenador. Ojalá de acá a unos años pueda tener esa posibilidad, pero no es algo que quiero ahora. Hay que prepararse, hoy los jugadores exigen mucho y eso es parte del proceso del entrenador, estar bien preparado para cuando a uno le toque poder hacerlo y estar a la altura", complementó.

Finalmente, el exvolante argentino se refirió a su presente como director de metodología de las series formativas de River Plate y tuvo palabras para Paulo Díaz, quien vive días complicados en el cuadro de Núñez: “Hace dos años estoy en este cargo en el club, muy contento y ayudando a los chicos en la formación para que lleguen más formados a la hora de competir a nivel profesional".

“Con respecto a Paulo, creo que hizo una carrera excelente acá en River. Esperemos ver el futuro de él y verlo pronto con más actividad, que es lo que quieren todos los que les gusta el fútbol de Paulo”, concluyó.