Es una de las grandes apuestas de Córdova y así proyecta el futuro de La Roja: “El nivel está muy alto”

Lautaro Millán comienza a consolidarse como una de las nuevas cartas de la selección chilena. El volante de Independiente, que eligió defender a La Roja por sobre Argentina, recibió su cuarta convocatoria consecutiva bajo el mando de Nicolás Córdova y dirá presente en los amistosos ante Portugal y Congo por la fecha FIFA de junio.

En la previa de ambos duelos, programados para el 6 y 9 de junio, el mediocampista de 20 años habló con la prensa en Juan Pinto Durán y valoró el nuevo llamado de Córdova tras un positivo primer semestre en el elenco de Avellaneda, donde jugó 16 partidos, marcó un gol y aportó una asistencia.

“Me agarra en un presente muy bueno, donde sumé muchos minutos en mi club. También agradecerle a la selección que me dio la confianza. Me dieron muchas ganas de venir, así llego con un presente muy bueno”, comenzó declarando.

Respecto a los amistosos ante Portugal y Congo, Millán señaló que “tenemos una semana trabajando acá, creo que los vamos a preparar muy bien. Son dos rivales muy duros, pero nosotros tenemos nuestra herramienta y creo que podemos dar ese salto de demostrar que estos partidos se juegan bien. Ojalá que nos vaya muy bien estas dos fechas".

Su adaptación a La Roja

Consultado sobre su estadía en la selección chilena, el jugador de Independiente afirmó que “desde el primer día que vine me recibieron de la mejor manera. Eso te ayuda para agarrar mucha confianza, para adaptarte al grupo y desde que llegué fueron buenos compañeros, me adaptaron muy bien".

En esa línea, valoró el rol que ha cumplido Gabriel Suazo en su adaptación. “Desde el primer partido que jugué allá en Rusia con Perú, me dio esa herramienta para que esté tranquilo, que haga lo que hago siempre y por eso siempre estoy agradecido de él”, contó.

Además, valoró la calidad del plantel con el que cuenta La Roja: “El nivel creo que está muy alto. Si pensamos en adelante y proyectamos algo lindo con el grupo, creo que podemos apuntar al Mundial 2030. Ese es el objetivo, pero hay que ir paso a paso y adaptarnos bien con los compañeros. Hay que tener paciencia, aprovechar cada amistoso y cada torneo que haya para apuntar al Mundial".

Por último, Lautaro Millán tuvo palabras para su compañero de equipo Maximiliano Gutiérrez, quien también fue convocado a la selección chilena, y destacó su presente en Argentina. “La adaptación allá es muy complicada, es otro fútbol, pero se fue adaptando y ahora está en un presente muy bueno. Creo que eso le sirve también para agarrar confianza. Es un chico que te escucha, que aprende mucho, así que está en un buen presente", concluyó.