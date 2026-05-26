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La reunión clave que sostuvieron en Azul Azul y que podría acercar a Paulo Díaz a la U

La gerencia deportiva de la U sostuvo una reunión con integrantes de la agencia de representación Talento Deportivo.

Javier Catalán

Agencia Uno y Getty Images

Agencia Uno y Getty Images

La Universidad de Chile busca dejar atrás el irregular primer semestre que ha tenido y, en ese contexto, el próximo mercado de fichajes aparece como una instancia clave para reforzar el plantel.

En Azul Azul no quieren perder tiempo y este martes sostuvieron una reunión importante para comenzar a definir nombres que puedan sumarse al proyecto encabezado por Fernando Gago.

Según información de TNT Sports, durante esta tarde integrantes de la gerencia deportiva azul, liderados por Manuel Mayo, se reunieron con representantes de la agencia Talento Deportivo.

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La cita toma relevancia pensando en eventuales incorporaciones, ya que la marca maneja futbolistas que podrían interesar a la U, especialmente para reforzar la zaga defensiva.

Como ya se ha informado anteriormente, los dos puestos prioritarios para reforzar son el extremo y la defensa central. Precisamente en este último sector aparecen dos nombres ligados a Talento Deportivo que asoman como opciones: Paulo Díaz y Nicolás Díaz, actualmente en River Plate y Puebla, respectivamente.

En el caso de hermano mayor, todo indica que dejará River en este mercado pese a tener contrato vigente hasta 2027, debido a que su relación tanto con el cuerpo técnico como con la hinchada estaría completamente desgastada. De todas formas, su llegada a la U se ve compleja considerando que es uno de los salarios más altos del plantel “millonario”.

Por su parte, Nicolás Díaz vive un buen presente en México, donde es titular indiscutido y además capitán del Puebla. Su nombre ya había sido vinculado anteriormente con Universidad de Chile, aunque hasta ahora nunca se había conocido un interés concreto para intentar incorporarlo.

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