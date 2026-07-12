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La autocrítica de Diego Sánchez pese a la clasificación de Coquimbo Unido: “La verdad es que hay sensaciones muy raras”

El portero y figura de los ‘piratas’ valoró la victoria, pero sí puso la voz de alerta por lo sucedido ante Union La Calera.

Gonzalo Miranda

Diego Sánchez, figura de la clasificación de Coquimbo Unido

Diego Sánchez, figura de la clasificación de Coquimbo Unido

Este domingo por la tarde, Coquimbo Unido sufrió más de la cuenta para eliminar a Unión La Calera de la Copa de la Liga 2026 e instalarse en la gran final del torneo.

Los ‘piratas’ necesitaban solo un empate para meterse en la instancia definitiva del torneo, pero terminaron cayendo ante los ‘cementero’. Necesitaron los penales para avanzar.

No esperábamos que terminara en esto, la verdad es que hay sensaciones muy raras, no fue el rendimiento esperado de todos, nos tocó sufrir, pero feliz por meternos en la instancia final”, dijo Diego Sánchez tras el encuentro.

En conversación con TNT Sports, el portero y figura de Coquimbo Unido aseguró que el cansancio de la apretada agenda que tienen no fue excusa para lo sucedido ante los ‘caleranos’.

No es excusa porque tenemos todo para una buena recuperación, son cosas de partido, tuvimos que manejarlo mejor, tuvimos ocasiones que no concretamos, faltó ser más finos”, aseguró el portero.

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