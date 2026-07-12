Quitó una de las armas y resultó con heridas en su cara: Adriana Barrientos sufre violento portonazo a plena luz del día

Este domingo, la figura de la farándula nacional, Adriana Barrientos, fue víctima de un violento portonazo a las afueras de su domicilio.

El hecho habría ocurrido durante la tarde de esta jornada, a plena luz del día. La noticia fue dada a conocer por el influencer Danilo 21, quien informó que la modelo habría sido interceptada por un auto blanco, del cual descendieron antisociales que le quitaron su vehículo Porsche, su celular, un reloj, entre otros elementos.

Adriana Barrientos relató en un video que “estoy con heridas en la cara, aquí voy en una patrulla de Carabineros hacia la Clínica Alemana”.

“Estoy con heridas, con algunas heridas en la mano, ahí (en la rodilla) y parece que se me dislocó el hombro, qué pésima tarde de domingo. Ahora voy a ver qué me pasó en el hombro porque tenía una subluxación, así que no sé en qué habrá quedado el tema”, agregó la panelista de farándula.

En otro video, la Leona contó que “lo peor de todo es que la única arma que le pude quitar a uno de los niños era de plástico”.

De momento, no existen detenidos por el violento hecho y personal de la Brigada Investigadora de Robos de la PDI está trabajando en el caso.

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