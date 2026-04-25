Tras gastar millones en lujos: Leonardo Farkas revela por qué dejó de ser amigo de Tonka Tomicic y Parived

Esta semana, el empresario chileno Leonardo Farkas abrió su corazón y se sinceró en el programa Primer Plano de Chilevisión.

El hombre de abundante cabellera rubia conversó con Fran García-Huidobro en Italia sobre su nueva vida, ahora con una casa en Venecia.

Eso sí, uno de los puntos que causaba mayor expectativa fue cuando ahondó en su extinta relación con Tonka Tomicic y Marco Antonio López, conocido popularmente como Parived.

“Hace casi 10 años que no la veo, ni a ella, ni a Pari”, dijo al principio. “Tú sabes que se separaron, que quedó la ca...”, afirmó la conductora. “Sí. Ahora eso de que se separaron, no sé”, cuestionó el filántropo.

Luego aclaró un punto clave: según él, nunca le prestó dinero al dúo vinculado al Caso Relojes. Eso sí, incurrió en varios gastos millonarios para disfrutar instancias de camaradería.

Por ejemplo, fue Farkas quien financió el matrimonio de ambos en Israel y también la luna de miel. A ese historial, se sumarían más de 20 viajes por el mundo, “en avión privado, que vale mucho más que el matrimonio”, detalló.

Luego, al referirse al fin del vínculo con ellos, explicó que nunca existió una pelea y lanzó un dato desconocido ante la presión de la conductora del programa de farándula.

“No fue algo entre yo y ellos, fue más bien algo entre amistades en común. Esas amistades en común eran más bien amistades mías (…) entonces yo no quise seguir perdiendo amistades por cosas así“, recordó.

“No le caían bien a tus amigos”, simplificó García-Huidobro. “No, yo no sé si era por ese lado o por el otro lado”, respondió Farkas.