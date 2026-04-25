Farkas confirma la peculiar “regla de oro” que tenían Tonka Tomicic y Parived cuando vivían juntos: era de no creer

En el programa del viernes de Primer Plano, Leonardo Farkas, quien en general se mantiene alejado de las entrevistas, respondió de todo a Francisca García-Huidobro.

Durante una visita a Venecia, donde tiene una de sus tres casas, el empresario chileno habló de temas como su alejamiento de la Teletón y por qué dejó de ser amigo de Tonka Tomicic y Parived, pese a que les pagó hasta el matrimonio en Israel y su luna de miel.

Eso sí, también confirmó otro aspecto del extinto vínculo de la animadora de televisión: una peculiar norma que “protegía” al dúo que se quebró oficialmente justo en los momentos más tensos del Caso Relojes, en 2023.

“La regla de oro” era que no permitían a terceros dentro de su hogar. “No era la gran mansión tampoco, la gente habla, yo estuve ahí varias veces y ellos no invitaban a nadie”, afirmó.

“No, a nadie, a nadie, a nadie”, corroboró la conductora del espacio, quien parecía manejar ese dato de antemano.

“Hace casi diez años que no la veo, ni a ella, ni al Pari”, contó ahora el hombre que se presentó en el Festival de Viña del Mar.

De paso, cuestionó que duda que estén realmente separados en la actualidad y volvió a subrayar que su distanciamiento no fue por temas de dinero o amor.