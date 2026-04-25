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Farkas confirma la peculiar “regla de oro” que tenían Tonka Tomicic y Parived cuando vivían juntos: era de no creer

El filántropo abordó la extinta relación de sus examigos en una entrevista reciente. Ahí aseguró que no los ve hace una década.

Javier Méndez

Farkas confirma la peculiar “regla de oro” que tenían Tonka Tomicic y Parived cuando vivían juntos: era de no creer

En el programa del viernes de Primer Plano, Leonardo Farkas, quien en general se mantiene alejado de las entrevistas, respondió de todo a Francisca García-Huidobro.

Durante una visita a Venecia, donde tiene una de sus tres casas, el empresario chileno habló de temas como su alejamiento de la Teletón y por qué dejó de ser amigo de Tonka Tomicic y Parived, pese a que les pagó hasta el matrimonio en Israel y su luna de miel.

Eso sí, también confirmó otro aspecto del extinto vínculo de la animadora de televisión: una peculiar norma que “protegía” al dúo que se quebró oficialmente justo en los momentos más tensos del Caso Relojes, en 2023.

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“La regla de oro” era que no permitían a terceros dentro de su hogar. “No era la gran mansión tampoco, la gente habla, yo estuve ahí varias veces y ellos no invitaban a nadie”, afirmó.

“No, a nadie, a nadie, a nadie”, corroboró la conductora del espacio, quien parecía manejar ese dato de antemano.

“Hace casi diez años que no la veo, ni a ella, ni al Pari”, contó ahora el hombre que se presentó en el Festival de Viña del Mar.

De paso, cuestionó que duda que estén realmente separados en la actualidad y volvió a subrayar que su distanciamiento no fue por temas de dinero o amor.

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