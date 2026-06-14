;

VIDEO. Debutó en la Liga Nacional de Básquetbol hace un mes y se coronó campeón: “El nivel en Chile está cada vez más alto”

En conversación con ADN Deportes, Felipe Inyaco destacó la mejora de nivel en Colegio Los Leones hasta quedarse con el trofeo.

Carlos Madariaga

Diego Sáez

Debutó en la Liga Nacional de Básquetbol hace un mes y se coronó campeón: “El nivel en Chile está cada vez más alto”

Debutó en la Liga Nacional de Básquetbol hace un mes y se coronó campeón: “El nivel en Chile está cada vez más alto” / Sebastian Beltran Gaete

Colegio Los Leones se consagró este sábado como campeón del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Una de las figuras que tuvo el elenco de Quilpué fue Felipe Inyaco, seleccionado chileno que se formó en Obras de Argentina.

Revisa también:

ADN

En mayo fue presentado para debutar en la Liga Nacional de Básquetbol y, un mes después, ya dio su primera vuelta olímpica en parquets nacionales, aportando 10 puntos en el triunfo en la final ante Español de Osorno.

“Muy contento. Cuando me dijeron de venir, este era el principal objetivo. El comienzo no fue facil, pero en este mes y 10 días que estuve mejoramos muchísimo y dio frutos, llevándonos la final”, resaltó en diálogo con ADN Deportes.

“La serie anterior con Universidad de Concepción fue durísima, antes también con Puente Alto. Osorno no se iba a dar por vencido, por más de la diferencia que sacamos en un momento y pudimos cerrarlo”, recalcó, valorando las dificultades que pudieron superar.

“Contento, conocía a la mayoría de los chicos y contento de jugar con ellos. El nivel está cada vez más alto, pero por suerte pudimos llevarnos el título”, dijo Inyaco, ya pensando en la ventana FIBA donde La Roja cestera visitará a Colombia y Venezuela buscando un milagro con tal de seguir en carrera por la clasificación al Mundial 2027.

No estamos en una situación muy buena, pero tenemos chances todavía. Vamos a ir con la mejor cabeza que podamos para tratar de llevarnos los dos partidos”, cerró en ADN Deportes el campeón con Colegio Los Leones.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad