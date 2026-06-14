Debutó en la Liga Nacional de Básquetbol hace un mes y se coronó campeón: “El nivel en Chile está cada vez más alto” / Sebastian Beltran Gaete

Colegio Los Leones se consagró este sábado como campeón del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol.

Una de las figuras que tuvo el elenco de Quilpué fue Felipe Inyaco, seleccionado chileno que se formó en Obras de Argentina.

En mayo fue presentado para debutar en la Liga Nacional de Básquetbol y, un mes después, ya dio su primera vuelta olímpica en parquets nacionales, aportando 10 puntos en el triunfo en la final ante Español de Osorno.

“Muy contento. Cuando me dijeron de venir, este era el principal objetivo. El comienzo no fue facil, pero en este mes y 10 días que estuve mejoramos muchísimo y dio frutos, llevándonos la final”, resaltó en diálogo con ADN Deportes.

“La serie anterior con Universidad de Concepción fue durísima, antes también con Puente Alto. Osorno no se iba a dar por vencido, por más de la diferencia que sacamos en un momento y pudimos cerrarlo”, recalcó, valorando las dificultades que pudieron superar.

“Contento, conocía a la mayoría de los chicos y contento de jugar con ellos. El nivel está cada vez más alto, pero por suerte pudimos llevarnos el título”, dijo Inyaco, ya pensando en la ventana FIBA donde La Roja cestera visitará a Colombia y Venezuela buscando un milagro con tal de seguir en carrera por la clasificación al Mundial 2027.

“No estamos en una situación muy buena, pero tenemos chances todavía. Vamos a ir con la mejor cabeza que podamos para tratar de llevarnos los dos partidos”, cerró en ADN Deportes el campeón con Colegio Los Leones.