Australia - Turquía: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV / Anadolu

La cuarta jornada de partidos del Mundial 2026 arrancará con el encuentro entre las selecciones de Australia y Turquía, quienes cerrarán la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La selección de Turquía vuelve a un Mundial luego de 24 años, tras su histórica participación en Corea-Japón 2002 donde consiguieron el tercer puesto.

Australia, en tanto, buscará mejorar con respecto a lo realizado en Qatar 2022, donde alcanzaron los octavos de final, siendo esta su mejor posición.

¿Cuándo y a qué hora juega Australia - Turquía por el Mundial 2026?

El partido entre Australia y Turquía, válido por la primera fecha del Grupo D, se disputa este domingo 14 de junio a las 12:00 horas de Chile. El compromiso se llevará a cabo en el BC Place Vancouver, estadio de la ciudad de Vancouver, Canadá.

¿Cómo y dónde ver en vivo el Australia vs Turquía?

En Chile, el encuentro podrá seguirse solo por cable. La transmisión de este partido está a cargo de DSports y los servicios de streaming de DGO y Paramount +, con previa suscripción.

Además, el partido podrá seguirse vía online y por radio a través de las señales de Radio ADN y ADN.cl, que cuenta con los derechos de transmisión del Mundial 2026.