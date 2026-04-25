“Llegó a mi oficina Impuestos Internos”: Farkas destapa por qué se alejó de Don Francisco y la Teletón
Pese a que ya no lo hace de manera pública en televisión, el empresario chileno admitió que sigue donando dinero para la campaña solidaria.
Esta semana, en el programa Primer Plano de Chilevisión, Fran García-Huidobro le preguntó a Leonardo Farkas por qué no volvió a asistir a la Teletón, siendo que por años fue uno de los donantes más importantes de la cruzada solidaria de 27 horas.
“¿Hay un problema con Don Francisco?“, cuestionó la animadora del espacio de farándula, quien se trasladó hasta la casa del filántropo en Venecia, Italia, para conversar de temas poco hablados.
“No, pero, esa vez (la última participación) no me gustó porque...”, empezó a relatar el otrora músico. “¿Dijo que no sabías de dónde sacabas la plata?“, interrumpió García-Huidobro.
”Sí... o una cosa así, no sé exacto cómo lo dijo él y cómo lo puso la prensa, pero el día lunes llegó a mi oficina Impuestos Internos“, recordó.
“El pago de Chile”, opinó la figura de CHV. “Esa vez dije: ‘pucha, doy la donación más grande” y para mí era realmente un sueño.
Según relató, hoy sigue aportando a la campaña solidaria, pero no lo hace participando en el programa de 27 horas de televisión. “También por transparencia”, cerró.
