“Llegó a mi oficina Impuestos Internos”: Farkas destapa por qué se alejó de Don Francisco y la Teletón

Pese a que ya no lo hace de manera pública en televisión, el empresario chileno admitió que sigue donando dinero para la campaña solidaria.

Javier Méndez

Esta semana, en el programa Primer Plano de Chilevisión, Fran García-Huidobro le preguntó a Leonardo Farkas por qué no volvió a asistir a la Teletón, siendo que por años fue uno de los donantes más importantes de la cruzada solidaria de 27 horas.

“¿Hay un problema con Don Francisco?“, cuestionó la animadora del espacio de farándula, quien se trasladó hasta la casa del filántropo en Venecia, Italia, para conversar de temas poco hablados.

Revisa también:

ADN

“No, pero, esa vez (la última participación) no me gustó porque...”, empezó a relatar el otrora músico. “¿Dijo que no sabías de dónde sacabas la plata?“, interrumpió García-Huidobro.

”Sí... o una cosa así, no sé exacto cómo lo dijo él y cómo lo puso la prensa, pero el día lunes llegó a mi oficina Impuestos Internos“, recordó.

“El pago de Chile”, opinó la figura de CHV. “Esa vez dije: ‘pucha, doy la donación más grande” y para mí era realmente un sueño.

Según relató, hoy sigue aportando a la campaña solidaria, pero no lo hace participando en el programa de 27 horas de televisión. “También por transparencia”, cerró.

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad