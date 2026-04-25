Durante la último episodio de Primer Plano, el magnate Leonardo Farkas le hizo un tour a Fran García-Huidobro por su lujosa propiedad en Venecia, en Italia.

Antes de ingresar a la vivienda, el multimillonario le ofreció una copa con un brebaje, con el cual hicieron un brindis en las afueras de la casa.

Al entrar a la lujosa propiedad, la primera impresión de la animadora fue: “Es todo lo que uno se imagina de un palacio. Nunca se imagina que la gente vive, esto es un museo”.

Así es la lujosa casa de Leonardo Farkas en Venecia

La casa de Farkas tenía diversas pinturas, tanto en las paredes como en las murallas. Además, contaba con espejos gigantes y variadas rosas rojas.

Un detalle que llamó la atención fue que en ninguna área del inmueble había televisores. El propio empresario señaló que tenía la TV escondida para que así el interior se viera más “antiguo”.

“Es bien clásico en general, siento que tu cumpleaños era más ostentoso, siento que esto es menos, pero al mismo tiempo es mucho más”, expresó la animadora.

Posteriormente, siguieron recorriendo la casa y pasaron por la cocina, cuya decoración cambió radicalmente en comparación al resto de la casa, ya que era mucho más moderna.

“Qué lindo, no es que se pasó. Son casas en las que me daría miedo vivir, porque siento que todo es tan histórico, tan antiguo, imagínate echarte un adorno. Te estás echando la historia”, sentenció García-Huidobro.

Captura de pantalla - Primer Plano Ampliar

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