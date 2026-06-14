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VIDEOS. New York Knicks vuelve a remontar y hace historia: campeón de la NBA tras 53 años

Con un Jalen Brunson espectacular, el elenco de la “Gran Manzana” selló el triunfo 4-1 en la llave final sobre San Antonio Spurs.

Carlos Madariaga

New York Knicks vuelve a remontar y hace historia: campeón de la NBA tras 53 años

New York Knicks vuelve a remontar y hace historia: campeón de la NBA tras 53 años / Twitter @nyknicks

El sábado 13 de junio de 2025 pasará a quedar en la historia del deporte norteamericano y quizá mundial también al concretarse un histórico título de la NBA para los New York Knicks.

Tras la espectacular remontada del pasado miércoles en el Madison Square Garden, todo parecía abrochado para una fiesta en la visita al Frost Bank Center.

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Sin embargo, San Antonio Spurs no nestuvo dispuesto a dar su brazo a torcer, apuntando a alargar la llave, cuestión con la que se ilusionaron al irse al descanso 42-37.

Con Wembanyama y compañía volviendo a sacar ventaja en el tercer cuarto, los locales llegaron a estar 15 puntos arriba.

Aún asi, como fue la tónica de toda la serie, New York Knicks volvió a remar de atrás, nuevamente con Jalen Brunson como su héroe.

La gran figura de los Knicks completó un partido “jordanesco”, con 45 puntos que le permitió a su equipo concretar otra remontada para el 94-90 que les permitió coronarse campeones de la NBA, sellando el 4-1 en la llave.

Así, el elenco desató la locura en la “Gran Manzana”, con miles de personas saliendo a las calles para festejar el anillo logrado por el equipo tras 53 años de sequía.

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