;

Iván Martínez, amigo de Kaminski, rompe el silencio: entregó versión y detalle clave tras allanamientos de la PDI

El empresario fúnebre también quedó en medio del caso que involucra a una automotora en Puente Alto.

Javier Méndez

Iván Martínez, amigo de Kaminski, rompe el silencio: entregó versión y detalle clave tras allanamientos de la PDI

El martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó 26 allanamientos simultáneos en comunas de la Región Metropolitana y las regiones de Valparaíso y O’Higgins, dejando un saldo de 18 detenidos y 43 vehículos incautados. Entre los lugares allanados estuvo el departamento del animador Francisco Kaminski, quien fue detenido tras el hallazgo de marihuana, aunque luego quedó libre y apercibido.

El operativo, denominado “Operación Rey David”, apunta a una organización criminal investigada por lavado de activos asociado al narcotráfico que usaría una automotora de Puente Alto como empresa de fachada. Tres vehículos encontrados en ese local resultaron ser propiedad del empresario funerario Iván Martínez, amigo y exsocio televisivo de Kaminski, quien salió a dar su versión tras la difusión de la noticia.

Según contó a LUN, ya había vendido algunos vehículos al lugar y ahora tenía otros más para ser transados. “Es una automotora bien conocida en Puente Alto, que se dedica a la compra y venta de autos de alta gama, aunque yo nunca le he comprado ese tipo de vehículos. El único negocio que he hecho con la automotora es la venta de tres Kia Grand Carnival antiguos. Eso y estos cuatro de ahora”, sostuvo. Una de las máquinas se vendió antes del procedimiento.

Revisa también:

ADN

Acorde a su versión, no tiene claro por qué la policía incautó los autos, pero asumió que fue porque simplemente estaban en las dependencias. “Pedí a mi asistente que tomara las facturas y todos los documentos para tramitar el retiro de los vehículos, porque están todos en regla. Solo uno que tiene un detalle”.

Al consultarle cuál era el “detalle” al que se refería, se sinceró: “Lo que pasa es que los vehículos corporativos de mi funeraria son todos blancos. Entonces, hay un auto rojo que está ploteado blanco. Ese es el único detalle. Se le saca ese papel y queda con el color rojo original”.

Al final, comentó que no tenía idea de que Cincar estaba siendo investigada. “La verdad es que ni me lo imaginé, lo desconocía. Si hubiera sido así, ni me habría metido, ¿para qué involucrarme en un rollo? Yo conocía a este chico David hace tiempo, cuando hacía publicidad en La Red”, recordó.

Contenido patrocinado

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de &#039;The Big Bang Theory&#039;

De la tienda de cómics al multiverso: Revelan imágenes del spin-off de querido personaje de 'The Big Bang Theory'

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: &#039;Las redes sociales fueron crueles&#039;

Popular figura de TV arremete sin filtro tras acusada de ser infiel: 'Las redes sociales fueron crueles'

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

Ni Stephen King pudo con estas películas: las 3 que lo dejaron sin dormir

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

¡ALERTA POP!: Madonna y Sabrina Carpenter confirman colaboración oficial y esta es la fecha de estreno

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: &#039;Debo 5 millones y me están buscando...&#039;

Auditor impactó en El Chacotero Sentimental con su preocupante situación: 'Debo 5 millones y me están buscando...'

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De la lucha libre al cine de culto: Las tres joyas audiovisuales recomendadas por Patricia Rivera

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

De lo urbano a lo clásico: los looks que marcaron los premios Mujeres Latinas en la Música

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Energía de cierre y nuevos comienzos tras llegada de Tauro: Revisa AQUÍ el horóscopo para esta semana

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad