Iván Martínez, amigo de Kaminski, rompe el silencio: entregó versión y detalle clave tras allanamientos de la PDI

El martes, la Policía de Investigaciones (PDI) realizó 26 allanamientos simultáneos en comunas de la Región Metropolitana y las regiones de Valparaíso y O’Higgins, dejando un saldo de 18 detenidos y 43 vehículos incautados. Entre los lugares allanados estuvo el departamento del animador Francisco Kaminski, quien fue detenido tras el hallazgo de marihuana, aunque luego quedó libre y apercibido.

El operativo, denominado “Operación Rey David”, apunta a una organización criminal investigada por lavado de activos asociado al narcotráfico que usaría una automotora de Puente Alto como empresa de fachada. Tres vehículos encontrados en ese local resultaron ser propiedad del empresario funerario Iván Martínez, amigo y exsocio televisivo de Kaminski, quien salió a dar su versión tras la difusión de la noticia.

Según contó a LUN, ya había vendido algunos vehículos al lugar y ahora tenía otros más para ser transados. “Es una automotora bien conocida en Puente Alto, que se dedica a la compra y venta de autos de alta gama, aunque yo nunca le he comprado ese tipo de vehículos. El único negocio que he hecho con la automotora es la venta de tres Kia Grand Carnival antiguos. Eso y estos cuatro de ahora”, sostuvo. Una de las máquinas se vendió antes del procedimiento.

Acorde a su versión, no tiene claro por qué la policía incautó los autos, pero asumió que fue porque simplemente estaban en las dependencias. “Pedí a mi asistente que tomara las facturas y todos los documentos para tramitar el retiro de los vehículos, porque están todos en regla. Solo uno que tiene un detalle”.

Al consultarle cuál era el “detalle” al que se refería, se sinceró: “Lo que pasa es que los vehículos corporativos de mi funeraria son todos blancos. Entonces, hay un auto rojo que está ploteado blanco. Ese es el único detalle. Se le saca ese papel y queda con el color rojo original”.

Al final, comentó que no tenía idea de que Cincar estaba siendo investigada. “La verdad es que ni me lo imaginé, lo desconocía. Si hubiera sido así, ni me habría metido, ¿para qué involucrarme en un rollo? Yo conocía a este chico David hace tiempo, cuando hacía publicidad en La Red”, recordó.