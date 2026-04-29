La dura muerte que golpea a Álvaro Salas y que confirmó en redes sociales: “Compartimos risas, escenarios”

Un complejo momento personal atraviesa el reconocido humorista nacional Álvaro Salas, quien utilizó sus redes sociales para comunicar el sensible fallecimiento de un cercano colaborador y amigo.

A través de su cuenta oficial de Instagram, el comediante confirmó la partida de Luis Claudio Maturana Salazar, destacando la profunda huella que dejó en su carrera profesional y en su vida privada.

El adiós de Álvaro Salas

Salas describió la jornada como un día profundamente triste. En su dedicatoria, definió a Maturana como un músico, escritor y un amigo de la vida, con quien mantuvo un estrecho vínculo laboral durante años.

“Compartimos risas, escenarios y muchas historias que hoy atesoro con el corazón lleno de gratitud”, escribió el animador en la publicación que acompañó con una fotografía de ambos.

El humorista enfatizó que el fallecido se desempeñó por mucho tiempo como su libretista. Además de su talento artístico, Salas resaltó su lealtad y su calidad humana.

Los detalles del último adiós

En el mismo posteo, se entregó información sobre las ceremonias fúnebres para quienes deseen despedirlo. Los restos de Luis Maturana están siendo velados en la iglesia de Limache Nuevo.

Para este jueves 30 de mayo se tiene programada una misa de despedida en el mismo lugar, aunque el horario definitivo quedó sujeto a confirmación por parte del círculo cercano.

“Gracias por tanto, querido amigo Luis Claudio. Descansa en paz”, concluyó el mensaje del comediante, el cual generó inmediatas muestras de apoyo por parte de sus seguidores.