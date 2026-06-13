Escocia debuta con una sufrida victoria en el Mundial 2026 ante un sorprendente Haití / Craig Williamson - SNS Group

En el debut de ambos elencos por el grupo C del Mundial 2026, Escocia festejó su regreso a una Copa del Mundo tras 28 años con un trabajado triunfo sobre Haití.

En el Gillette Stadium de Boston, el arranque fue más favorable al elenco europeo, aunque los centroamercanos sorprendieron con un más que atildado juego, quitándole durante bastante tiempo el balón.

De todas formas, Escocia comenzó a amenazar con más precisión en ataque, considerando que Scott McTomnay estrelló un disparo en el poste izquierdo al minuto 16.

TERRIBLE DERECHAZO DE MCTOMINAY QUE REVENTÓ EL PALO IZQUIERDO DE PLACIDE 🔥



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Fue así como el elenco británico pudo abrir la cuenta al minuto 28 con un remate de John McGinn que se desvió en Bellegarde.

GOOOL DE ESCOCIA 🔥🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿



⚽ Tras un remate de McGinn, Bellegarde la metió en su arco. #MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/G4uWe4oBPH — DSPORTS (@DSports) June 14, 2026

En el segundo tiempo, el juego se fue entorpeciendo con muchas faltas entre ambos y con Escocia cada vez más cómoda con el resultado.

Fue así como los centroamericanos palidecieron en ofensiva, siendo incapaces de concretar en el marcador el control que tuvieron por grandes pasajes del juego, con Frantzdy Pierrot teniendo el empate con un cabezazo que desvió en área rival al minuto 84.

Finalmente, Escocia abrochó el 1-0 con el que sumaron sus primeros 3 puntos, instalándose como líderes del grupo C tras el empate de Brasil ante Marruecos. Los europeos enfrentarán al elenco africano el viernes 19 de junio, mientras que Haití volverá a competir en el Mundial 2026, cuando jueguen esa misma jornada ante el Scratch.