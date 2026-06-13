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VIDEO. Colegio Los Leones de Quilpué se queda con el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol

El elenco “felino” ganó la final única por el Torneo de Apertura ante Español de Osorno.

Carlos Madariaga

Colegio Los Leones de Quilpué se queda con el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol

Colegio Los Leones de Quilpué se queda con el bicampeonato de la Liga Nacional de Básquetbol / Agencia Uno

Este sábado por la noche, Colegio Los Leones concretó su favoritismo al imponerse en la final del Torneo de Apertura de la Liga Nacional de Básquetbol contra Español de Osorno.

Aunque los “Diablos Rojos” disputaron su tercera definición de la temporada, los de Quilpué llegaron al Polideportivo del Estadio Nacional con el aval de despachar en una agónica llave a la Universidad de Concepción, invicto en la fase regular.

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Ante 3 mil personas que repletaron el recinto ñuñoíno, Colegio Los Leones comenzó a sacar ventaja desde el primer cuarto, lo cual fue administrando a lo largo del cotejo.

Con Gojko Sudzum como el MVP, con 16 puntos y 12 rebotes, los de la región de Valparaíso sellaron el triunfo por 77-71, más allá de que Español de Osorno se quedase con el último cuarto.

Así las cosas, los de Quilpué sumaron su segundo título consecutivo en la Liga Nacional de Básquetbol, bajando su tercera estrella en la máxima categoría cestera del país y asegurando también su clasificación a la Liga Sudamericana en el segundo semestre.

“Para mí significa la confirmación de lo que siempre supe: que venir aquí era un acierto total, estoy en una estructura deportiva extraordinaria en la que me siento entrenador, me siento a gusto y en la que puedo desarrollar mi trabajo. Además, los jugadores han demostrado por enésima vez que son capaces de tener foco, de ejecutar bien los planes de partido y que han creído en nosotros en todo momento, incluso cuando las cosas estaban más difíciles. Ahí está la receta del éxito”, destacó tras levantar la copa el técnico del campeón, el español Guillermo Frutos.

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