“Se usa como herramienta política”: Tohá cuestiona ofensiva contra exministro Grau y acusa al Gobierno de enfocarse en su antecesor

La exministra del Interior, Carolina Tohá, cuestionó duramente la acusación constitucional presentada contra el exministro de Hacienda, Nicolás Grau, asegurando que la herramienta se está utilizando con fines políticos y alejándose de los criterios establecidos por la Constitución.

Sus declaraciones se producen en medio del avance del libelo impulsado por parlamentarios del Partido Republicano y el Partido Nacional Libertario, quienes responsabilizan a la exautoridad por controversias relacionadas con las proyecciones fiscales y el manejo de las cuentas públicas durante el gobierno anterior.

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Tohá sostuvo que la acusación va más allá de los límites habituales de este mecanismo, argumentando que se basa en estimaciones y proyecciones económicas cuyos resultados aún no pueden evaluarse de manera definitiva.

“Las acusaciones constitucionales se ocupan como una herramienta de la contienda política muy apartada de lo que define la Constitución”, afirmó. Además, criticó que se pretenda responsabilizar a Grau por escenarios futuros que todavía no se han concretado, señalando que el proceso contribuye a aumentar la distancia entre la ciudadanía y la actividad política.

La exministra también apuntó contra el actual gobierno, acusándolo de dedicar excesiva atención a cuestionar la administración anterior. “Nunca habíamos visto ningún gobierno desde el retorno a la democracia dedicar tanto tiempo y tanta energía a hablar de su antecesor”, manifestó, insistiendo en que este tipo de controversias terminan afectando la percepción ciudadana sobre las instituciones y el debate público.

Mientras tanto, la acusación continúa su tramitación en el Congreso. Grau ya fue notificado formalmente y su defensa estará encabezada por el abogado constitucionalista Patricio Zapata.

En paralelo, la comisión revisora, presidida por la diputada del Partido Radical Marcela Hernando, comenzará a definir el calendario de sesiones y audiencias, en un proceso que podría extenderse hasta julio, cuando el Senado deba pronunciarse sobre el futuro político del exsecretario de Estado. Además, el respaldo que evalúa entregar el Partido de la Gente podría resultar clave para la votación en la Cámara de Diputados.