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“Es un cobarde, sus millones los quiere para comerse minas, drogarse y tomar”

“No te tengo respeto y te encuentro un ordinario”, fue parte del mensaje que le enviaron al empresario chileno.

Javier Méndez

“Es un cobarde, sus millones los quiere para comerse minas, drogarse y tomar”

Miguel Devia, conocido en el mundo digital como Papi Micky, lanzó una dura crítica esta semana contra un examigo que, a su juicio, le pasó por encima sin piedad: Iván Martínez.

El origen del conflicto nació a finales del año pasado, luego de que el empresario fúnebre organizara una especie de WrestleMania del esquizoverso, reuniendo a la crème de la crème de los personajes freaks de las redes sociales.

Hasta esas coordenadas llegó el exchico Yingo, con hijo y pareja, topándose con uno de sus archirivales: René Puente, o Tío Rene para aquellos que le guardan cierto cariño.

En un confuso incidente, ambos se agarraron del moño y fue el hombre del parlante quien se llevó la peor parte: terminó sangrando y bajo una lluvia de insultos sin filtro.

“Ahí quedaste, Papi Micky”, le gritaron al interior de uno de los epicentros de la cultura, el Teatro Mori del Parque Arauco, que solo por un momento dio un vuelco radical y fue escenario del Torneo de Cell.

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Esta semana, Devia habló en el programa web Cuéntame todo y Exagera en YouTube y calificó como una “picantería” el clímax de la Gala de Influencer Callejeros. “Tengo demandado a Iván Martínez y creen que es un chiste; como soy Papi Micky, juran que no tengo abogado”, detalló.

“Iván, te me caíste. Yo soy un caballero, no tengo los millones que tú tienes, pero te tenía un cariño y un respeto. Ahora no te tengo respeto y te encuentro un ordinario”, continuó. Según su versión, perdió cerca de $1 millón como consecuencia del ataque.

Un poco más adelante disparó: “Es un cobarde. Sus millones los quiere para puro comerse minas, andar drogándose y tomando. Y, de hecho, tengo un recurso de protección porque, como él es millonario, puede mandar a alguien a que me golpee", teorizó.

Revisa la entrevista completa a continuación:

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