“Abandonando el único canal que no les dio la espalda”: así fue el adiós de “Detrás del Muro” a Chilevisión

La noche del jueves, Detrás del Muro vivió uno de sus capítulos más importantes. El elenco se despidió de las pantallas de Chilevisión para concretar su esperado regreso a Mega, su casa televisiva original.

Así, los únicos que no se sumarán a Kike Morandé en su retorno a Av. Vicuña Mackenna serán Christian Henríquez (Ruperto), María José Quiroz y Kurt Carrera.

El episodio final estuvo marcado por el repaso a los mejores momentos que se vivieron en Machasa desde enero de 2025.

Henríquez fue uno de los que agradeció su paso por el proyecto durante los últimos minutos de emisión y deseó éxito a los compañeros que seguirán juntos.

“Esto no es un adiós”, planteó el intérprete de Rupertina. “Es un hasta muy pronto”, interrumpió Kike.

“Pero me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte, tienen cualquier cantidad de talento”, admitió el animador.

“Solo hay palabras de agradecimiento a todos. Que les vaya bien, un beso muy grande y será hasta siempre. Muchas gracias”, cerró Morandé.

“Qué lindo: abandonando el único canal que no les dio la espalda y que, de no ser por ellos, no habrían vuelto", opinó un televidente en las redes sociales. “En el canal que estén, lo veré”, fue otras de las reacciones.

“Todos vendidos. El Muro sin Ruperto no será igual”, lamentó un tercero. “Que gente tan mal hablada, una pena que se separen, pero Dios quiera que les vaya bien a todos, solo buenos deseos”, se lee en otra de las reacciones.