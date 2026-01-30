;

“Abandonando el único canal que no les dio la espalda”: así fue el adiós de “Detrás del Muro” a Chilevisión

Kike Morandé y gran parte del elenco volverá a Mega, su casa televisiva original.

Javier Méndez

“Abandonando el único canal que no les dio la espalda”: así fue el adiós de “Detrás del Muro” a Chilevisión

La noche del jueves, Detrás del Muro vivió uno de sus capítulos más importantes. El elenco se despidió de las pantallas de Chilevisión para concretar su esperado regreso a Mega, su casa televisiva original.

Así, los únicos que no se sumarán a Kike Morandé en su retorno a Av. Vicuña Mackenna serán Christian Henríquez (Ruperto), María José Quiroz y Kurt Carrera.

El episodio final estuvo marcado por el repaso a los mejores momentos que se vivieron en Machasa desde enero de 2025.

Revisa también:

ADN

Henríquez fue uno de los que agradeció su paso por el proyecto durante los últimos minutos de emisión y deseó éxito a los compañeros que seguirán juntos.

“Esto no es un adiós”, planteó el intérprete de Rupertina. “Es un hasta muy pronto”, interrumpió Kike.

“Pero me encanta cuando la gente da un paso y se juega una carta más allá. Dios quiera que les resulte, tienen cualquier cantidad de talento”, admitió el animador.

Solo hay palabras de agradecimiento a todos. Que les vaya bien, un beso muy grande y será hasta siempre. Muchas gracias”, cerró Morandé.

“Qué lindo: abandonando el único canal que no les dio la espalda y que, de no ser por ellos, no habrían vuelto", opinó un televidente en las redes sociales. “En el canal que estén, lo veré”, fue otras de las reacciones.

“Todos vendidos. El Muro sin Ruperto no será igual”, lamentó un tercero. “Que gente tan mal hablada, una pena que se separen, pero Dios quiera que les vaya bien a todos, solo buenos deseos”, se lee en otra de las reacciones.

Contenido patrocinado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Lo Mejor del Rock Chileno 2025 en Futuro: Elige aquí cuál fue el mejor disco o EP del año pasado

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en &#039;Wicked&#039;

Ariana Grande revela cómo se preparó para su papel de Glinda en 'Wicked'

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Qué poner HOY en tu plato si quieres envejecer con buena salud mañana: Revisa los consejos de un experto sobre la alimentación para adultos mayores

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Paulina Rubio vuelve a Chile con su gira “Una Noche Dorada”: Fecha y venta de entradas

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Tras el final de Stranger Things: El consejo que Ethan Hawke dio a su hija Maya Hawke

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Pailita sorprendió con valiosos regalos a Martín, el niño héroe de 10 años que salvó a sus hermanas en incendio de Lírquen

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: &#039;Creo que es una elección terrible&#039;

Donald Trump crítica a los artistas del Super Bowl 2026: 'Creo que es una elección terrible'

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

¿Tienes uno así?: revelan que billete de $20.000 podría llegar a costar cerca de $120.000 por este detalle

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Máximas de hasta 33 °C: lo que debes saber si estás embarazada para enfrentar la ola de calor

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

Playa escondida en el norte de Chile conquista a turistas con sus atractivos: tiene cuevas y pinturas rupestres

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad