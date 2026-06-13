Violenta jornada en Lo Espejo: balean a un hombre, queman un automóvil y vecinos denuncian ráfagas de disparos

Una nueva jornada de violencia sacudió este sábado a la comuna de Lo Espejo, donde un hombre resultó gravemente herido a bala y un vehículo fue incendiado por desconocidos en plena vía pública.

El hecho ocurrió durante la mañana en la intersección de avenida Salvador Allende con Las Torres, a solo minutos del lugar donde horas antes se registró otro ataque armado que dejó a un hombre baleado en cuatro ocasiones.

Según los antecedentes preliminares, un grupo de sujetos protagonizó una balacera que terminó con un hombre chileno adulto lesionado de gravedad tras recibir un disparo en la mandíbula.

En medio del tiroteo, un conductor de aplicación que transitaba por el sector junto a un pasajero fue interceptado por los individuos armados, quienes los obligaron a descender del automóvil bajo amenazas y posteriormente prendieron fuego al vehículo, que terminó completamente destruido por las llamas.

Vecinos del sector relataron que escucharon una gran cantidad de disparos durante la madrugada y manifestaron temor por la creciente inseguridad. Algunos señalaron que los balazos se escucharon durante varios minutos y que optaron por resguardarse en sus viviendas por miedo a que algún proyectil impactara sus casas.

Los hechos se suman al homicidio frustrado registrado horas antes en avenida Padre Alberto Hurtado, donde un hombre recibió cuatro impactos balísticos, tres en las piernas y uno en la espalda.

De acuerdo con el fiscal ECOH Nicolás Beyer, la víctima se encontraba compartiendo con otras personas cuando fue atacada a corta distancia por un solo sujeto, en un hecho que habría ocurrido sin provocación previa.

La Fiscalía y Carabineros investigan si ambos episodios están relacionados, mientras equipos especializados continúan realizando diligencias en distintos puntos de la comuna para identificar a los responsables de estos hechos de violencia.