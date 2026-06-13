;

Costa de Marfil - Ecuador: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

El equipo de Sebastián Beccacece debutará en esta Copa del Mundo y quiere superar su mejor campaña, que fue en 2006.

Lucas San Martín

(Photo by Andrew Mordzynski/Icon Sportswire via Getty Images)

(Photo by Andrew Mordzynski/Icon Sportswire via Getty Images) / Icon Sportswire

En el marco del Grupo E de la Copa del Mundo, Ecuador se enfrentará ante Costa de Marfil en un duelo que promete ser atractivo. Los sudamericanos disputarán su quinto Mundial, mientras que en los africanos esta será su cuarta participación.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece quieren repetir su gran actuación en las Eliminatorias Sudamericanas para ser una de las selecciones protagonistas en este Mundial 2026.

Más información

ADN

Con figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, Ecuador quiere superar su mejor campaña del 2006, en la cual llegaron a los octavos de final.

Por el lado del equipo de Emerse Faé, viene de ganar su grupo en las Eliminatorias Africanas y de conseguir un importante triunfo ante Francia por 2 a 1 en un amistoso internacional. Entre sus principales figuras están Amad Diallo, Franck Kessié, Oumar Diakité y Seko Fofana, quienes se han convertido en los principales pilares de la formación titular.

El Grupo E lo completan Alemania y Curazao, quienes jugarán antes su respectivo partido por la primera fecha de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el Costa de Marfil - Ecuador por el Mundial 2026?

Este encuentro está programado para el domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile. El duelo se disputará en el Estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

¿Cómo ver el partido entre Costa de Marfil - Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se podrá ver a través de televisión abierta por Chilevisión. También será transmitido por DSports, canal exclusivo para los clientes de DirecTV.

En las plataformas de streaming estará disponible en DGO y Disney+ en su Plan Premium.

Contenido patrocinado

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

¡Panorama musical gratis en Santiago!: Joe Vasconcellos se tomará las calles de Providencia con un concierto histórico

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

Si hay espacio para el reggaetón, también lo hay para el trap: Bad Bunny revive hit junto a Luar la L en España

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

¡Lluvia y frío extremo! Anuncian brusco cambio en las temperaturas de Santiago durante el inicio de junio

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Def Leppard y Extreme anuncian concierto juntos en Chile: Fecha de preventas y venta general

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: &#039;Queríamos contarles que...&#039;

Mago Jiménez y Gala Caldirola hacen importante anuncio a tres meses del inicio de su relación: 'Queríamos contarles que...'

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

Chocolate de Dubái: por qué esta tendencia con pistacho se volvió furor y todos quieren probarla

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

“¡Acabo de tocar con los Stones!”: Paul McCartney revela la emoción que sintió junto a Mick Jagger y Keith Richards

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

¿Es realmente el mejor disco de la historia del rock? 10 secretos del álbum que cambió todas las reglas

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

Minimalista, elegante y setentero: el guiño de Dua Lipa al legendario look de novia de Bianca Jagger

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad