Costa de Marfil - Ecuador: a qué hora es el partido del Mundial 2026, horario y cómo verlo por TV

En el marco del Grupo E de la Copa del Mundo, Ecuador se enfrentará ante Costa de Marfil en un duelo que promete ser atractivo. Los sudamericanos disputarán su quinto Mundial, mientras que en los africanos esta será su cuarta participación.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece quieren repetir su gran actuación en las Eliminatorias Sudamericanas para ser una de las selecciones protagonistas en este Mundial 2026.

Con figuras como William Pacho, Piero Hincapié, Moisés Caicedo y Enner Valencia, Ecuador quiere superar su mejor campaña del 2006, en la cual llegaron a los octavos de final.

Por el lado del equipo de Emerse Faé, viene de ganar su grupo en las Eliminatorias Africanas y de conseguir un importante triunfo ante Francia por 2 a 1 en un amistoso internacional. Entre sus principales figuras están Amad Diallo, Franck Kessié, Oumar Diakité y Seko Fofana, quienes se han convertido en los principales pilares de la formación titular.

El Grupo E lo completan Alemania y Curazao, quienes jugarán antes su respectivo partido por la primera fecha de la Copa del Mundo.

¿A qué hora es el Costa de Marfil - Ecuador por el Mundial 2026?

Este encuentro está programado para el domingo 14 de junio a las 19:00 horas de Chile. El duelo se disputará en el Estadio Lincoln Financial Field, en Filadelfia, Estados Unidos.

¿Cómo ver el partido entre Costa de Marfil - Ecuador por el Mundial 2026?

El partido entre Costa de Marfil y Ecuador se podrá ver a través de televisión abierta por Chilevisión. También será transmitido por DSports, canal exclusivo para los clientes de DirecTV.

En las plataformas de streaming estará disponible en DGO y Disney+ en su Plan Premium.