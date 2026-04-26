Programa chileno termina entre golpes y garabatos: “Te voy a sacar la con....”

Esta semana, un programa de entrevistas chileno terminó de la peor forma. Sucedió en YouTube, específicamente en el espacio de entrevistas Cuéntame todo y exagera.

Durante el capítulo más reciente, donde estuvo de invitado el cantante chileno JB The Voice, otros dos participantes se agarraron del moño.

Hacia el final del encuentro, apareció en escena Pájaro Verde, hombre que está detrás del reality show Iquique Shore.

Lo que no se esperaba en la escena, y que condimentó el roster de personajes, fue la aparición del influencer Wizard, con quien ya existía una rencilla anterior.

Todo comenzó mal. “No te doy la mano a vo’”, soltó Pájaro desde su sitial. “Ahora vamos a conversar” replicó el recién llegado.

“Vamos a conversar y te voy a dejar para la ca... Eres un envidioso (...) envidioso cu... eso es lo que eres”, devolvió uno de los ‘showrunners’ del esquizoverso.

Los conductores intentaron calmar el ambiente invitando al diálogo, como caballeros, pero la tranquilidad no llegaba.

“Él habla de que soy una mala persona. Yo tengo unos audios que voy a sacar hoy día por redes sociales donde tú amenazas a tu hermana”, dijo el joven.

“Tú dices que soy mala persona, pero tú eres la persona que de alguna forma le ha generado un conflicto a todos los que te rodean. Estás obsesionado con tu proyecto, que es malísimo; aparte de estar obsesionado con Diego González, te mueres de envidia”, continuó.

Segundos después, el aludido perdió la paciencia y empujó a Wizard. “Te digo al tiro, te voy a sacar la conche...”, advirtió antes del contacto. Luego invitó: “Veámonos afuera”.

Revisa el momento completo pinchando aquí.