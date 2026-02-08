;

Actor chileno confiesa que tuvo una relación amorosa con una profesora en el colegio: “Hoy sería muy condenado”

Claudio Castelló tenía 16 años en ese momento. “Me gustaba mucho”, aseguró.

Javier Méndez

Actor chileno confiesa que tuvo una relación amorosa con una profesora en el colegio: “Hoy sería muy condenado”

Durante el cuarto capítulo de Only Friends, el programa de Mega, el actor Claudio Castelló lanzó una sorpresiva confesión al resto de invitados.

Según relató, su primera pareja amorosa fue una profesora de biología en el colegio, cuando él tenía 16 años y ella 30. “Hoy día sería muy condenado (...) me gustaba mucho”, explicó el artista.

Según contó, su experiencia fue agradable. “Lo pasé muy bien, me acompañó en muchos procesos; después me vine a Santiago a vivir y estudiar”, rememoró.

Revisa también:

ADN

El vínculo se habría mantenido por dos años y cuando llegó el momento de contarles a sus padres, Castellón dijo: “está estudiando pedagogía en Biología y está en segundo año (...) Mi papá estaba muy contento”, relató.

“¿Ella está viva todavía?”, preguntó Raquel Argandoña, desatando las risas en el estudio.

La vi hace muy poco, me la encontré en un lugar y apareció con un hijo muy grande (...) había mucho vértigo", admitió el intérprete de Reunión de Superados.

Mira el momento a continuación:

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad