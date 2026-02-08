Actor chileno confiesa que tuvo una relación amorosa con una profesora en el colegio: “Hoy sería muy condenado”

Durante el cuarto capítulo de Only Friends, el programa de Mega, el actor Claudio Castelló lanzó una sorpresiva confesión al resto de invitados.

Según relató, su primera pareja amorosa fue una profesora de biología en el colegio, cuando él tenía 16 años y ella 30. “Hoy día sería muy condenado (...) me gustaba mucho”, explicó el artista.

Según contó, su experiencia fue agradable. “Lo pasé muy bien, me acompañó en muchos procesos; después me vine a Santiago a vivir y estudiar”, rememoró.

El vínculo se habría mantenido por dos años y cuando llegó el momento de contarles a sus padres, Castellón dijo: “está estudiando pedagogía en Biología y está en segundo año (...) Mi papá estaba muy contento”, relató.

“¿Ella está viva todavía?”, preguntó Raquel Argandoña, desatando las risas en el estudio.

“La vi hace muy poco, me la encontré en un lugar y apareció con un hijo muy grande (...) había mucho vértigo", admitió el intérprete de Reunión de Superados.

Mira el momento a continuación: