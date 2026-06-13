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Nuevo lío en el Mundial 2026: la FIFA prohíbe la camiseta de otra selección a días de su debut

El ente rector del fútbol mundial ordenó a Egipto modificar su indumentaria por incumplir una serie de normas del reglamento del certamen.

Bastián Lizama

Getty Images

Getty Images / DeFodi Images

A solo dos días de su debut en el Mundial 2026, la selección de Egipto sufrió un inesperado contratiempo. La FIFA ordenó a la Federación Egipcia de Fútbol modificar su camiseta oficial para la cita planetaria que se desarrolla en Estados Unidos, Canadá y México.

¿La razón? Las siete estrellas que aparecen sobre su escudo y que representan los siete títulos de la Copa Africana de Naciones que han conquistado los “Faraones”, máximos ganadores del certamen.

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El reglamento de la FIFA establece que las selecciones solo pueden exhibir estrellas asociadas a campeonatos mundiales, por lo que el combinado africano deberá eliminarlas de su indumentaria.

Además, la FIFA pidió a Egipto modificar los dorsales dorados de su camiseta, que deberán pasar a ser de color blanco para cumplir con las regulaciones del torneo.

El objetivo de esta medida es mejorar la visibilidad durante los encuentros y facilitar la identificación de los jugadores tanto para los árbitros como para los espectadores y las transmisiones televisivas.

La decisión obligó a la federación egipcia a trabajar rápidamente en los ajustes antes del inicio del torneo. Pese a la polémica, el equipo dirigido por Hossam Hassan mantiene el foco en su estreno mundialista, programado para este lunes 15 de junio ante Bélgica en el Estadio de Seattle, por la primera fecha del Grupo G.

Este caso se suma al de Haití, que también se vio obligado por la FIFA a cambiar su camiseta debido a un presunto mensaje político, vinculado a la Batalla de Vertières de 1803, decisiva en su independencia de Francia.

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