“Farsantes cu...”: hombre irrumpe en despacho de Mega, lanza frase sin filtro y así responde Rodrigo Sepúlveda

Un incómodo momento se vivió esta semana en Mega durante un despacho en vivo donde se abordaba la reciente alza del Índice de Precios al Consumidor (IPC) en Chile.

En medio del contacto, un hombre irrumpió, se acercó al micrófono y, notablemente molesto, lanzó una frase sin filtro.

“Le hicieron campaña a esa mier... de Kast y ahora vienen a venderla de que están preocupados de los pobres. Farsantes cu...”, se escuchó.

“Ya vamos a continuar ahí, porque me está interrumpiendo un caballero”, dijo la periodista en terreno.

Rodrigo Sepúlveda escuchó atento, reaccionó con caras y, finalmente, ofreció apoyo a su compañera de labores.

“¿Estás bien, Bárbara? Si quieres, sigo yo", propuso el rostro de Vicuña Mackenna.

Como es habitual, los comentarios en redes sociales se dividieron en dos bandos. Uno de ellos defendió los dichos del sujeto, bajo el argumento de que "tenía razón“.

En la vereda opuesta, varios usuarios cuestionaron su actitud agresiva. Al mismo tiempo, valoraron el profesionalismo de la comunicadora.