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VIDEO. Los Tenores, entre las dudas de Gago en la U y la conversación con Matías Claro, nuevo presidente de la UC

En el programa de este viernes, nuestros panelistas también hicieron la previa del Clásico Universitario.

Javier Catalán

Radio ADN

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En la edición de Los Tenores de este viernes 24 de abril, nuestros panelistas conversaron con Matías Claro, nuevo presidente de la Universidad Católica y supieron de la baja de último minutos en los cruzados para el Clásico Universitario.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces comentaron las dudas de Fernando Gago para armar la formación de la Universidad de Chile para enfrentar a la UC.

Además, escucharon las palabras de Fernando Ortiz con respecto al arco de Colo Colo de cara al duelo ante la Universidad de Concepción.

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Revive la edición de Los Tenores de este viernes 24 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.

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