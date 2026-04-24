En la edición de Los Tenores de este viernes 24 de abril, nuestros panelistas conversaron con Matías Claro, nuevo presidente de la Universidad Católica y supieron de la baja de último minutos en los cruzados para el Clásico Universitario.

Danilo Díaz, Cristian Arcos, Rodrigo Hernández, Andrés Fernández y Víctor Cruces comentaron las dudas de Fernando Gago para armar la formación de la Universidad de Chile para enfrentar a la UC.

Además, escucharon las palabras de Fernando Ortiz con respecto al arco de Colo Colo de cara al duelo ante la Universidad de Concepción.

Revive la edición de Los Tenores de este viernes 24 de abril y no te pierdas ningún detalle del “clásico de las dos”.