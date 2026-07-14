El proyecto denominado “Escucha su corazón”, ingresado por parlamentarios de Republicanos, Partido Nacional Libertario y Renovación Nacional, abrió un intenso debate en Chile luego de plantear que las mujeres que soliciten una interrupción del embarazo bajo las tres causales vigentes deban ser informadas sobre la posibilidad de escuchar los latidos del embrión o feto antes del procedimiento.

En entrevista con Ciudadano ADN, la abogada y subdirectora de Programas de Fundación Miles, Luz Reidel, cuestionó el objetivo de la iniciativa y aseguró que detrás del argumento de entregar “información objetiva” existiría una intención distinta.

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“Yo distinguiría primero el objetivo declarado y el objetivo real que se esconde detrás de las líneas”, señaló. Según explicó, aunque los autores plantean que buscan ampliar la información entregada a las pacientes, “esa careta se cayó rápidamente”, luego de declaraciones de algunos impulsores del proyecto que reconocieron que la medida busca oponerse a la ley de aborto en tres causales.

La abogada sostuvo que la propuesta representa un retroceso en materia de derechos. “No estamos hablando en abstracto. Estamos hablando de la vida de mujeres y niñas”, afirmó, recordando que durante los años de aplicación de la normativa vigente “15 niñas de 11 años han interrumpido embarazos por violación”.

Reidel también apuntó al mecanismo establecido en el proyecto, que permite rechazar escuchar los latidos, pero impide realizar la interrupción del embarazo si la mujer no acepta. “Es una medida de presión, una manipulación y, en definitiva, una violencia gineco-obstétrica también de parte del Estado”, sostuvo.

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“Rasgos de tortura”

Desde la perspectiva médica, la matrona, directora de la Escuela de Obstetricia de la Universidad Diego Portales y parte del directorio de Fundación Miles, Marcela Fuentes, calificó la iniciativa como “tremendamente peligrosa”.

“Los latidos del corazón tienen un simbolismo muy importante. Son parte de nuestra conciencia de que existe vida”, explicó. A su juicio, obligar a una mujer o niña a escuchar ese sonido como condición para acceder a una prestación médica “es una manera de impedir el acceso real y de violentar a las mujeres”.

Fuentes puso especial énfasis en los casos de menores víctimas de violencia sexual. “Vamos a poner a un menor de edad y vamos a exponerlo a un acto de esta magnitud (...) Aquí estamos frente a un acto de tortura”, dijo.

Además, cuestionó que la iniciativa sea utilizada como respuesta frente a la baja natalidad del país. “Estamos utilizando una manera bastante antojadiza, dura y dañina para las mujeres”, señaló, agregando que los casos que contempla la ley de tres causales representan situaciones excepcionales y altamente complejas.

Ambas profesionales advirtieron que el proyecto continuará generando debate en el Congreso y llamaron a evaluar sus implicancias desde la salud pública, los derechos humanos y la atención de mujeres y niñas en situaciones de extrema vulnerabilidad.