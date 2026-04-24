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VIDEO. Pinares sorprende con su salida de Limache y Rivero reacciona de inmediato: este fue su mensaje

El DT del cuadro limachino abordó la sorpresiva partida del volante, remarcando que se trató de una “decisión personal” del jugador.

Daniel Ramírez

Rocío Ayala

Agencia Uno

Agencia Uno

Deportes Limache sorprendió a varios el día de ayer al anunciar la salida de César Pinares, uno de los capitanes del equipo que dirige Víctor Rivero. El jugador llegó a un acuerdo con el club para poner fin a su contrato de manera anticipada.

Este viernes, el mediocampista se despidió de los hinchas limachinos con un mensaje que publicó en sus redes sociales. “Muchas gracias a la hinchada de Deportes Limache por el cariño y respeto hacia mí. Estoy muy agradecido por los momentos vividos desde que comencé este lindo y difícil desafío personal que supimos sacar adelante con mucho esfuerzo y perseverancia... Fue un gusto poder representarlos dentro de una cancha de fútbol”, escribió.

La reacción de Víctor Rivero ante la salida de César Pinares

Durante esta jornada, Víctor Rivero asistió al Centro Deportivo Azul para ver el clásico universitario del fútbol formativo. En este contexto, el técnico de Deportes Limache conversó con ADN Deportes y se refirió a la salida repentina de César Pinares.

“Es una decisión personal de César y lo lamentamos, porque él fue un jugador muy importante durante el último año, fue nuestro capitán. Pero él tomó esa decisión y hay que respetarla”, señaló el DT del cuadro “tomatero”.

En la misma línea, mencionó que la partida de Pinares no debería afectar al funcionamiento del equipo. “El equipo ha demostrado que no depende de un solo jugador. Esperemos que la salida de César no nos afecte; de eso nos tendremos que ocupar nosotros como cuerpo técnico”, concluyó Rivero.

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