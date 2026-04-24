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Ortiz zanja el futuro del arco en Colo Colo tras la lesión de Fernando de Paul

El entrenador también abordó las críticas de Claudio Aquino por no jugar en la posición que, según él, más le acomoda.

Carlos Madariaga

Ortiz zanja el futuro del arco en Colo Colo tras la lesión de Fernando de Paul

Ortiz zanja el futuro del arco en Colo Colo tras la lesión de Fernando de Paul / Agencia Uno

El entrenador de Colo Colo, Fernando Ortiz, anticipó este viernes el choque ante la Universidad de Concepción, donde visitarán al “Campanil” el domingo.

Al respecto, enfatizó la necesidad de que los albos mejoren su finiquito en ataque.

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“Es una preocupación y ocupación a la hora de trabajar para concretar las reiteradas ocasiones que tenemos”, dijo, junto con zanjar la situación del arco ante la lesión de Fernando de Paul.

Quiero dejar en claro que no voy a buscar ningún jugador que esté libre, confío 100% en los chicos que están en la plantilla. Antes lo planteé para competir con Fernando, pero tengo confianza en los que están peleando un puesto ahora. Aún no lo decido”, recalcó Fernando Ortiz, quien también abordó las críticas de Claudio Aquino por no jugar en su posición.

“Es una opinión donde se manifestó de una manera en que uno lo entiende, pero él sabe que donde el entrenador lo requiera dará lo mejor. Se respeta su opinión, pero me da más tranquilidad que él juegue donde yo le indique que lo haga”, planteó el DT albo.

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