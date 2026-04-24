La UC sufre una baja de última hora para enfrentar el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica debe resolver la tarde de este viernes cuál será la formación para el Clásico Universitario del sábado.

Sin embargo, los cruzados siguen sufriendo con las lesiones y, durante la práctica de ayer jueves, uno que asomaba como titular podría quedar fuera.

Según información de ADN Deportes, Eugenio Mena habría sufrido un desgarro que lo dejará fuera del encuentro ante la U de Chile.

El “Chueco” no estará en condiciones de ser parte del Clásico Universitario y quien podría ser su reemplazo es Cristián Cuevas.

Así las cosas, la formación de la UC para jugar ante su clásico rival sería con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en mediocampo; Matías Palavecino para la salida; dejando en ataque a Justo Giani y Fernando Zampedri.