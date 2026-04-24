;

La UC sufre una baja de última hora para enfrentar el Clásico Universitario

Según información de ADN Deportes, Eugenio Mena no está en condiciones físicas para jugar este sábado en el Nacional.

Carlos Madariaga

Álvaro Choupay

La UC sufre una baja de última hora para enfrentar el Clásico Universitario

La UC sufre una baja de última hora para enfrentar el Clásico Universitario / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica debe resolver la tarde de este viernes cuál será la formación para el Clásico Universitario del sábado.

Sin embargo, los cruzados siguen sufriendo con las lesiones y, durante la práctica de ayer jueves, uno que asomaba como titular podría quedar fuera.

Revisa también:

ADN

Según información de ADN Deportes, Eugenio Mena habría sufrido un desgarro que lo dejará fuera del encuentro ante la U de Chile.

El “Chueco” no estará en condiciones de ser parte del Clásico Universitario y quien podría ser su reemplazo es Cristián Cuevas.

Así las cosas, la formación de la UC para jugar ante su clásico rival sería con Vicente Bernedo en portería; Daniel González, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristián Cuevas en defensa; Jhojan Valencia, Fernando Zuqui y Jimmy Martínez en mediocampo; Matías Palavecino para la salida; dejando en ataque a Justo Giani y Fernando Zampedri.

Contenido patrocinado

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

“Me sorprendió…”: José Antonio Neme revela la historia tras famosa frase ‘¿pero por qué tenía que decirlo?’

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

Prince: a 10 años de la partida del genio que desafió a la industria musical

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

El lugar a dos horas de Rancagua que sorprende con paisajes únicos y fósiles de dinosaurios

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

La Gran Noche de la Corazón 2026: a qué hora parte la preventa BancoEstado y cuántas entradas puedo comprar

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Más que un concierto, una leyenda: El hito de Metallica que sigue erizando la piel 27 años después

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Cuando el día no tiene pausa ni cambio de outfit

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Concurso Expo Teje 2026 en Santiago: participa por entradas dobles y vive el evento de tejido más grande de Latinoamérica

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Bienestar laboral: las claves para aumentar la productividad y mejorar las relaciones en el trabajo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

Comienza la temporada de Tauro: estabilidad, decisiones y nuevos ritmos marcarán la semana en el horóscopo

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad