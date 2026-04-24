El lamento de Jaime Vera por jugador de Rangers que dejó el fútbol por depresión: “Es un problema importante”

Javier Araya, futbolista de Rangers, anunció una triste noticia hace unos días, junto con revelar una dura situación personal. A través de sus redes sociales, el volante de 20 años informó que se retira del fútbol debido a una depresión que está enfrentando desde hace un tiempo.

“Les quería dar una noticia, familia rojinegra: estoy combatiendo una depresión, pasándola mal. Les quería comentar que ya no seguiré jugando. Espero que algún día nos podamos encontrar”, escribió el jugador en su cuenta de Instagram.

La noticia provocó numerosas reacciones, especialmente al interior del club talquino. Y uno que se pronunció en las últimas horas fue el DT de los rojinegros, Jaime Vera, quien abordó el difícil momento que está viviendo Javier Araya.

“Siempre intentamos que los jugadores estén bien, que vengan con la mayor disposición de entrenar y las mejores capacidades. Pero pasan estas cosas que uno no las tiene presupuestadas ni pensadas. Lamentamos mucho que pase eso”, señaló el “Pillo” tras ser consultado sobre el tema.

“No estamos en una situación para que se resten los jugadores por problemas de salud. Si no que sumen. En el caso de Javier, es un problema importante. Mucha gente lo tiene. Nos preocupa ese tema como club y ojalá se pueda recuperar lo antes posible”, agregó el técnico de Rangers.

Jaime Vera comentó que la dirigencia lo mantiene informado sobre la situación de Javier Araya, pero remarcó: “Tampoco podemos ventilar tantas cosas”.

“Somos cautos, hay jugadores complicados de salud y hay que ser bastante aterrizado en hacer declaraciones. No es conveniente en estos momentos”, concluyó el entrenador.