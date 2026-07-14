Querida periodista sorprende con inesperada renuncia a Chilevisión tras dos años en el canal: “Me voy con mucha pena”

Esta semana, se confirmó una inesperada salida de Chilevisión, luego de que una periodista confirmó su renuncia a la señal privada.

Se trata de Antonia Núñez , comunicadora que anunció por medio de sus redes sociales que dejará sus labores del canal ubicado en Machasa.

En su cuenta de Instagram, la comunicadora compartió una emotiva despedida. "Renunciar ha sido una de las decisiones más grandes y difíciles que me ha tocado tomar, la labor del periodista de prensa es maravillosa y creo que nunca viviré nada igual", partió señalando.

“Gracias infinitas a todos los que formaron parte de estos casi dos años. Aprendí, reí, lloré, me frustré y salí adelante, pero nada habría sido igual sin la mano de todos los que estuvieron presentes cuando los necesité”, continuó.

En esa misma línea, la comunicadora manifestó que “este trabajo te permite conectar, conocer y contar historias maravillosas día a día, gracias también a quienes confiaron en mí sus experiencias, conocimientos o preocupaciones para darlas a conocer al mundo”.

Respecto a sus experiencias en CHV, Núñez sostuvo que “conocí lugares que jamás esperé y formé lazos que sé que me durarán toda la vida. Gracias de corazón a cada camarógrafo, periodista, editor, compaginador, productor y chofer que me apoyó día a día”.

A modo de cierre, la periodista expresó: “Me voy con mucha pena, pero con la certeza de que es un hasta pronto y no un adiós. Gracias totales”.

La publicación se llenó de comentarios emotivos por parte de los usuarios. “Eres admirable”, “Te admiro profundamente”, “Te irá increíble siempre”, fueron algunas de las palabras que le dedicaron a la comunicadora.