Desarticulan puntos de venta de droga en Maipú: uno funcionaba como almacén y estaba cerca de la “casa de la tortura”

Carabineros desarticuló diversos puntos de venta de droga en la comuna de Maipú, en un operativo desarrollado durante la madrugada y que permitió la incautación de armas, sustancias ilícitas, dinero en efectivo y bebidas alcohólicas comercializadas de manera clandestina.

Los inmuebles intervenidos se encontraban en el mismo sector donde anteriormente fue descubierta la denominada “casa de la tortura”.

La investigación se inició a partir de denuncias de vecinos, quienes alertaron sobre la existencia de focos vinculados al tráfico de drogas.

Uno de los puntos funcionaba como almacén

Según los antecedentes policiales, uno de los puntos de venta operaba bajo la apariencia de un almacén o local de abarrotes. Durante los procedimientos, personal de la 52ª Comisaría Rinconada de Maipú incautó droga de distintos tipos, dinero en efectivo, dos rifles y dos armas de fuego.

El capitán Danilo Vauhnik explicó que el ingreso se concretó tras una orden judicial. “Se realiza un ingreso conforme a orden de un tribunal de garantía de tres domicilios, los cuales se encontraban en una población determinada acá en el sector, por el delito de Ley 20.000 de drogas”, detalló.

La autoridad policial agregó que el operativo permitió detener a tres adultos vinculados al procedimiento. “Se logra la detención de tres sujetos adultos por los delitos de tráfico de drogas”, indicó el capitán.

Además de la droga y las armas, Carabineros detectó venta ilegal de alcohol en el lugar. “Se incauta alcohol, el cual era vendido de manera clandestina en el lugar sin la patente respectiva”, señaló Vauhnik.

Los imputados fueron trasladados hasta la unidad policial y quedaron a disposición del Ministerio Público, mientras continúan las diligencias para establecer la totalidad de los hechos, eventuales responsabilidades y posibles vínculos con otros delitos ocurridos en el sector.