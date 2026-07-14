El partido entre Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026 ha estado marcado por los recuerdos en el país trasandino.

La previa al otro lado de la cordillera ha aludido al choque más recordado entre ambos elencos en la historia de las Copas del Mundo, el triunfo de la “Albiceleste” en México 1986.

Ante esto, el nombre de Diego Maradona está más que presente, considerando aquella jornada en la que anotó un gol con la mano y también el que para muchos es el mejor tanto de los Mundiales.

En la previa al compromiso, la exesposa del “10″, Claudia Villafañe, sorprendió en su visita al programa de TV “La Cocina Rebelde”.

Todo pues apareció vistiendo la camiseta que utilizó Maradona en aquel histórico triunfo sobre Inglaterra.

“El escudo esta cosido por las mismas chicas que limpiaban en la concentración. No tenían camiseta suplente azul, Inglaterra jugaba con la blanca. Fueron a Ciudad de México a buscar y encontraron esta, que tiene dos colores diferentes y el número de color plateado”, recordó Claudia Villafañe.

El misterio respecto de su camiseta aumenta aún más considerando que, en 2022, la casa Sotheby’s subastó aquella misma prenda a cambio de casi 9 millones de dólares, considerándose como el objeto deportivo más caro de la historia.

Aun cuando se dio a conocer la veracidad de la indumentaria subastada, Claudia Villafañe sorprendió al mundo y emocionó a los trasandinos mostrando un recuerdo de la jornada en que Maradona terminó de meterse en el corazón de los hinchas al otro lado de la cordillera-